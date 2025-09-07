PODCAST CANLI YAYIN

Serdal Adalı'dan FETÖ tepkisi! "İtibar etmeyin"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, FETÖ firarisi bir şahsın kendisi ve kulüp hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Adalı, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddederken, "Biz bu vatan haini firari şahsın iddia ettiği gibi devletimizle iş yaparak kazanç sağlayan insanlar değiliz. 60 yıllık bir taahhüt firmasının mensubu olarak, bu süreçte devletimize kestiğimiz tek kuruşluk bir fatura yoktur" ifadelerini kullandı.

"NE DEVLETE BAĞLILIĞIMIZI NE DE HİZMETİMİZİ ÖĞRENECEĞİZ"

Beşiktaş Başkanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz ne devletimize olan bağlılığımızı ne de camiamıza nasıl hizmet vereceğimizi, hayatı boyunca vatan toprağına ayak basamayacak bir hainin şahsiyetsiz söylemlerinden öğrenecek değiliz. Herkes bunu böyle bilsin."

"KOMPLOLARINA İTİBAR ETMEYİN"

Adalı, kamuoyuna da çağrıda bulunarak, "Aklıselim sahibi hiç kimsenin bu şarlatanın komplo teorilerine itibar etmemesini rica ediyorum. Kendisi milletimizin gözünde vatan haini olarak kalacaktır." dedi.

Beşiktaş'tan Federico Chiesa bombası! Temas kuruldu

