Beşiktaş'tan Federico Chiesa bombası! Temas kuruldu

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki İtalyan yıldız için resmi adımlar attığını aktardı. Chiesa, 2024 yazında Juventus'tan 14 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olmuştu.
TROSSARD OLMADI
Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Arsenal forması giyen Leandro Trossard için de teklif yapmış ancak bu girişimden sonuç alamamıştı. Şimdi gözler, siyah-beyazlıların Chiesa transferinde atacağı adımlara çevrildi.
LIVERPOOL'DA TUTUNAMADI
İtalyan kanat oyuncusu 12 milyon euro bedelle transfer olduğu İngiliz devinde beklenen performansı sağlayamadı. Çıktığı 17 karşılaşmada 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro.