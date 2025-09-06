PODCAST CANLI YAYIN

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi uyarı

Alman Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’ta Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eintracht Frankfurt ile Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü Şampiyonlar Ligi ilk haftasında karşılaşacak. Reschke, maç öncesi biletlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Elbette taraftarların arasında kalbi iki taraf için de atanlar olacaktır ancak sezonluk bilet sahiplerimizin ve üyelerimizin biletlerini misafir taraftarlara vermemelerini istiyoruz."

"1992'DEKİ MAÇTAN SONRA İLERLEME KAYDETTİK"

Reschke, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcı için özel bir maç. Bence Galatasaray ile 1992'de burada oynadığımız 'deplasman maçına' göre birkaç adım daha ilerledik. Deplasman taraftarları için yaklaşık 3 bin bilet ayrıldı. Bunun dışında, sadece sezonluk bilet sahipleri ve kulüp üyeleri, bunlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmadan önce üye olmuş olmalılar, bu maç için bilet alabilirler. Elbette bunların arasında kalbi iki taraf için de atanlar olacaktır ancak sezonluk sezonluk bilet sahiplerimizin ve üyelerimizin biletlerini misafir taraftarlara vermemelerini istiyoruz."

"İKİ UYARIDA BULUNMAK GEREKİYOR"

Philipp Reschke ayrıca karaborsa ve sahte biletler konusunda sert uyarılarda bulundu:

"Bu durumda gerçekten iki uyarıda bulunmak gerekiyor. Birincisi potansiyel alıcılara yönelik. Karaborsadan bilet almamaları konusunda açıkça uyarıyoruz. Böyle bir talep, çok sayıda dolandırıcıyı da beraberinde getiriyor. Kura çekilmesinden bu yana, çeşitli platformlarda sayısız teklif var. Neredeyse tümü sahte teklifler! Yani stadyumda hiç olmayan koltuklar için biletler sunuldu. Buna inanan taraftarlar, zararlarını telafi edemeyecekler. Bu yüzden bu işten uzak durmak en iyisi. İkinci uyarı ise, hızlı kazanmak için bu platformlarda biletlerini satanlara yönelik. Karaborsa konusunda uzmanlaşmış hukuk büromuzun yardımıyla pazarı tarıyoruz. Satıcılar uyarılıyor, sunulan biletler iptal ediliyor. Sezonluk bilet sahipleri söz konusu ise, sezonluk bilet iptal ediliyor! Aşırı cüretkar durumlarda üyelerin kulüp üyelikleri de iptal edilebiliyor. Bilet borsamıza bir göz atmalısınız. Maçtan önceki hafta da buradaki hareketlilik devam edecektir. Ancak burada da, güvenlik nedeniyle, bilet satın alırken en azından Eintracht Frankfurt üyesi olmanız gerekiyor."

