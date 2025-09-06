Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi uyarı

Eintracht Frankfurt ile Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü Şampiyonlar Ligi ilk haftasında karşılaşacak. Reschke, maç öncesi biletlerle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Elbette taraftarların arasında kalbi iki taraf için de atanlar olacaktır ancak sezonluk bilet sahiplerimizin ve üyelerimizin biletlerini misafir taraftarlara vermemelerini istiyoruz."

Elye Wahi (AFP) "1992'DEKİ MAÇTAN SONRA İLERLEME KAYDETTİK" Reschke, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi: "Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcı için özel bir maç. Bence Galatasaray ile 1992'de burada oynadığımız 'deplasman maçına' göre birkaç adım daha ilerledik. Deplasman taraftarları için yaklaşık 3 bin bilet ayrıldı. Bunun dışında, sadece sezonluk bilet sahipleri ve kulüp üyeleri, bunlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmadan önce üye olmuş olmalılar, bu maç için bilet alabilirler. Elbette bunların arasında kalbi iki taraf için de atanlar olacaktır ancak sezonluk sezonluk bilet sahiplerimizin ve üyelerimizin biletlerini misafir taraftarlara vermemelerini istiyoruz."