Trabzonspor Ernest Muçi'yi KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Yapılan açıklamada;
"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 2025/2026 futbol
sezonu tüm maliyetleri, Kulübümüz tarafından karşılanacaktır.
Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir."
denildi.
"TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"
Sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Muçi, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekibe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim için önemli bir fırsat. Büyük bir takımda oynayacağım. Takıma yardımcı olabilmek ve birlikte çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Trabzonspor'u yakından tanıdığını ifade eden Arnavut oyuncu, "Menajerim bana Trabzonspor'un ilgisinden bahsedince hemen gelmek istediğimi söyledim. Bu transfer beni çok mutlu etti. Topa yakın olmak, goller atarak takıma katkı sağlamak istiyorum. Hocamızın da beni istediğini biliyorum. Onunla ve takımla çalışmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.