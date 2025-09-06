Trabzonspor Ernest Muçi'yi KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 2025/2026 futbol

sezonu tüm maliyetleri, Kulübümüz tarafından karşılanacaktır. Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir." denildi.

Ernest Muci (Trabzonspor) "TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM" Sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Muçi, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekibe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim için önemli bir fırsat. Büyük bir takımda oynayacağım. Takıma yardımcı olabilmek ve birlikte çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.