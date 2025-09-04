PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de teknik direktör için karar belli oldu

Fenerbahçe’de perşembe günü yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni teknik direktör konusunda karar çıkmadı. Yönetim, görüşmelerin ikinci toplantıya ertelenmesine karar verdi.

Yöneticilerden Hamdi Akın, İsmail Kartal ismine sıcak bakarken; sportif direktör Devin Özek'in görüştüğü yabancı adaylar da masada değerlendirildi.
Toplantının ardından yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belgü, şunları söyledi:

"Devin (Özek) dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak."

"HATALI KARAR VERMEK İSTEMİYORUZ"

Belgü, sadece teknik direktör konusunun gündemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı."

Luciano Spalletti

2 ADAY BELLİ OLDU

Sportif direktör Devin Özek'in raporlarına göre yabancı adaylardan Edin Terzic hemen göreve başlamaya hazır. Luciano Spalletti ise düşünmek için 2 gün süre istedi.

İsmail Kartal da Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında

HAFTA BAŞINDA AÇIKLANACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, nihai karar için pazar gününe kadar süre istedi. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün hafta başında resmen açıklanması bekleniyor.

