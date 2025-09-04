Fenerbahçe'de teknik direktör için karar belli oldu

Yöneticilerden Hamdi Akın, İsmail Kartal ismine sıcak bakarken; sportif direktör Devin Özek'in görüştüğü yabancı adaylar da masada değerlendirildi.

Toplantının ardından yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belgü, şunları söyledi:

"Devin (Özek) dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak."

"HATALI KARAR VERMEK İSTEMİYORUZ"

Belgü, sadece teknik direktör konusunun gündemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı."