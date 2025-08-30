PODCAST CANLI YAYIN

30 Ağustos maçları || Bu akşam hangi takımların maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün fikstürü

30 Ağustos’ta futbolseverleri dolu dolu bir program bekliyor. Süper Lig’den Avrupa liglerine, derbilerden hazırlık karşılaşmalarına kadar birçok mücadele bu akşam sahne alacak. “Hangi takım saat kaçta oynuyor, hangi kanal yayınlıyor?” diye merak edenler için günün maç fikstürünü derledik.

30 Ağustos akşamı futbol heyecanı ekranlara taşınıyor. Taraftarlar, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte günün programı ve merakla beklenen karşılaşmaların detaylı fikstürü…

30 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

Süper Lig

  1. 19:00 Kocaelispor - Kayserispor (beIN Sports 1)
  2. 19:00 Kasımpaşa - Gaziantep FK (beIN Sports 2)
  3. 21:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)
  4. 21:30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

1. Lig

  1. 19:00 Sakaryaspor - Boluspor (TRT Spor)
  2. 19:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 6)
  3. 21:30 Manisa FK - Iğdır FK (TRT Spor)
  4. 21:30 Hatayspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)

İngiltere - Premier Lig

  1. 14:30 Chelsea - Fulham
  2. 17:00 Sunderland - Brentford
  3. 17:00 Tottenham - Bournemouth
  4. 17:00 Manchester United - Burnley
  5. 17:00 Wolverhampton - Everton
  6. 19:30 Leeds United - Newcastle United

İspanya - LaLiga

  1. 18:00 Deportivo Alaves - Atletico Madrid
  2. 20:00 Real Oviedo - Real Sociedad
  3. 20:30 Girona - Sevilla
  4. 22:30 Real Madrid - Mallorca

İtalya - Serie A

  1. 19:30 Bologna - Como
  2. 19:30 Parma - Atalanta
  3. 21:45 Pisa - Roma
  4. 21:45 Napoli - Cagliari

Fransa - Ligue 1

  1. 18:00 Lorient - Lille
  2. 20:00 Nantes - Auxerre
  3. 22:05 Toulouse - PSG

Almanya - Bundesliga

  1. 16:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen
  2. 16:30 RB Leipzig - Heidenheim
  3. 16:30 Stuttgart - Mönchengladbach
  4. 16:30 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt
  5. 19:30 Augsburg - Bayern Münih

Suudi Arabistan - Pro Lig

  1. 18:55 Al Fateh - Al Fayha
  2. 21:00 Al-Qadsiah - Al Najma
  3. 21:00 Al Akhdoud - Al Ittihad-Jeddah
