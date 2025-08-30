30 Ağustos maçları || Bu akşam hangi takımların maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün fikstürü

30 Ağustos akşamı futbol heyecanı ekranlara taşınıyor. Taraftarlar, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte günün programı ve merakla beklenen karşılaşmaların detaylı fikstürü…
30 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI
Süper Lig
- 19:00 Kocaelispor - Kayserispor (beIN Sports 1)
- 19:00 Kasımpaşa - Gaziantep FK (beIN Sports 2)
- 21:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)
- 21:30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
1. Lig
- 19:00 Sakaryaspor - Boluspor (TRT Spor)
- 19:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 6)
- 21:30 Manisa FK - Iğdır FK (TRT Spor)
- 21:30 Hatayspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)