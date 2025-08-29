PODCAST CANLI YAYIN

Sadettin Saran’dan Sergio Conceiçao bombası!

Fenerbahçe’de Jose Mourinho döneminin sona ermesinin ardından gözler yeni teknik direktör arayışına çevrilirken, başkan adayı Sadettin Saran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi:
Sadettin Saran’dan Sergio Conceiçao bombası!

Saran, yaptığı değerlendirmede Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda doğru teknik adamın Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao olduğunu söyledi. Deneyimli antrenörün oyun anlayışı ve disiplinli yapısıyla sarı-lacivertlilere büyük katkı sağlayabileceğini belirten Saran, seçim sürecinde bu ismin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Sergio Conceiçao (REUTERS)Sergio Conceiçao (REUTERS)

Saran'ın açıklaması şöyle:

"Büyük Fenerbahçe Camiamıza Duyurumuzdur:

Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun bugün itibariyle kulüp yönetimimiz tarafından görevden alındığı haberi hepimizin malumudur.

Olağanüstü kongremize tam 23 gün kaldığı dikkate alındığında, verilecek olan yeni teknik adam kararı kuşkusuz hayati önem arz etmektedir. Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki, teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao'dur. Yönetimimizi ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz.

Sergio Conceiçao kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır. Conceiçao'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır. Yönetimimizin bu görüş ve düşünceyle hareket etmesini umuyor, üzerimize düşecek bir görev varsa müdahil olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz.

Fenerbahçe her şeyden önemlidir."

Kerem Aktürkoğlu resmen FenerbahçedeKerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçede
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek | Ukrayna'da çözümü getirecek zirve mi?
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
Türk Telekom
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Gazze tezkeresi TBMM'de kabul edildi | Bakan Fidan: İsrail ile ticaret tamamen kesildi
İsrail ordusu Gazze'de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonucu açıklandı! MEBSİS 2025 sorgulama ekranı
Halit Yukay'ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi'nde 16 dakikalık sır...
CHP'li Erkan Hayla'dan skandal! Saniye saniye kaydedildi: Sopayla personel dövdü
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç'a tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı!
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu!
Külliye'de "ekonomi" zirvesi: Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz
Adem Soytekin'den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk
Samsun'da iki kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! "Şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi"
İngiltere’den soykırımcılara engel: İsrailli yetkililer savunma konferansına katılamayacak! Peki ya silahlar?
Başkan Erdoğan Nikkei Shimbun'a Gazze için yazdı: Hem tarihi mesuliyetimizin hem de insanlık vakarının gereğidir
Bugün yağmur var mı? 29 Ağustos 2025 Meteoroloji il il açıkladı: Bir yanda sağanak diğer yandan sıcak hava dalgası geliyor
Şans mı kader mi? Perde arkasındaki gerçekler: İşte ünlü isimlerin keşfedilme hikayeleri...