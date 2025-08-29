Sadettin Saran’dan Sergio Conceiçao bombası!

Saran, yaptığı değerlendirmede Fenerbahçe 'nin hedefleri doğrultusunda doğru teknik adamın Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao olduğunu söyledi. Deneyimli antrenörün oyun anlayışı ve disiplinli yapısıyla sarı-lacivertlilere büyük katkı sağlayabileceğini belirten Saran, seçim sürecinde bu ismin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Sergio Conceiçao (REUTERS)

Saran'ın açıklaması şöyle:

"Büyük Fenerbahçe Camiamıza Duyurumuzdur:

Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun bugün itibariyle kulüp yönetimimiz tarafından görevden alındığı haberi hepimizin malumudur.

Olağanüstü kongremize tam 23 gün kaldığı dikkate alındığında, verilecek olan yeni teknik adam kararı kuşkusuz hayati önem arz etmektedir. Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki, teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao'dur. Yönetimimizi ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz.

Sergio Conceiçao kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır. Conceiçao'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır. Yönetimimizin bu görüş ve düşünceyle hareket etmesini umuyor, üzerimize düşecek bir görev varsa müdahil olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz.

Fenerbahçe her şeyden önemlidir."