Fenerbahçe'ye Real Madrid'den yıldız! Dani Ceballos

Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Dani Ceballos için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin, Real Madrid'e Marsilya'nın sunduğu teklifin aynısını ilettiği belirtildi.

Kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Orta saha takviyesi için vites yükselten Sarı-lacivertliler, Belçikalı Youri Tielemans'tan sonra Dani Ceballos'u gündemine aldı.
MARSILYA'YI İSTEMEDİ

Marsilya ve Real Madrid, İspanyol futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık transferinde anlaşmaya varmıştı. Ancak 29 yaşındaki yıldız, Fransız ekibine transfer olmak istemedi. Marsilya ise rotasını Benfica'nın futbolcusu Florentino Luis'e çevirdi.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Dani Ceballos'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler'in, Real Madrid'e Marsilya'nın sunduğu teklifin aynısını ilettiği belirtildi. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nda yer almayı hedefleyen Ceballos, bu sezon düzenli oynayabileceği bir kulüpte forma giymekte kararlı. Sportif direktör Devin Özek'in, yıldız oyuncuyu ikna etmek için görüşmelere başladığı aktarıldı.

2017 yılında Real Betis'ten 16,5 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan 29 yaşındaki orta saha, 2019-2021 yılları arasında ise Arsenal formasıyla kiralık olarak görev yapmıştı.

