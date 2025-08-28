Fenerbahçe'ye Real Madrid'den yıldız! Dani Ceballos

Marsilya ve Real Madrid, İspanyol futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık transferinde anlaşmaya varmıştı. Ancak 29 yaşındaki yıldız, Fransız ekibine transfer olmak istemedi. Marsilya ise rotasını Benfica'nın futbolcusu Florentino Luis'e çevirdi.

Dani Ceballos



FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ



Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Dani Ceballos'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler'in, Real Madrid'e Marsilya'nın sunduğu teklifin aynısını ilettiği belirtildi. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nda yer almayı hedefleyen Ceballos, bu sezon düzenli oynayabileceği bir kulüpte forma giymekte kararlı. Sportif direktör Devin Özek'in, yıldız oyuncuyu ikna etmek için görüşmelere başladığı aktarıldı.



2017 yılında Real Betis'ten 16,5 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan 29 yaşındaki orta saha, 2019-2021 yılları arasında ise Arsenal formasıyla kiralık olarak görev yapmıştı.