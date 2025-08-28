SON DAKİKA
Kerem'in cilvesi

Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Eklenme Tarihi 28 Ağustos 2025

Sezon başında Fenerbahçe'nin bu statta Benfica ile oynadığı hazırlık maçının ardından Jose Mourinho, duran toplardan buldukları fırsatları dert etmediğini ve bunlara çalışacaklarını söyledi. O günden tam 1 ay sonra oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Benfica'nın yine her kullandığı duran top kalemizde tehlikeli oldu. Bu, hocanın da artık 'kafaya takmadığının' göstergesi.

Benfica eşleşmesinden önce "Fenerbahçe Avrupa Ligi takımı" demesi, ilk maçtan önce "Benfica'yı daha önce güçlü takımlarla yendim" demesi ve rövanştan önce "yönetim bu ligde olmamızı isteseydi transfer yapardı" demesi Mourinho'nun elenmeye hazırlandığının göstergeleriydi.

Peki Ali Koç ne yaptı? İmza toplanan süreçte, "transfer çalışmalarını sekteye uğratır" diyerek seçimi eylül ayına aldı. Gelinen noktada hem transferler yetişmedi hem Şampiyonlar Ligi'nden elenildi. Davul zurnayla Kerem'i transfer etmek için gönderilen uçak, Portekiz'den boş döndü. 20 günde 'çingene pazarlıkları' nedeniyle tamamlanamayan transfer, döndü dolaştı kalende gol oldu. Seni 30 milyon euroluk gelirden ve belki de daha önemlisi prestijinden etti.

Saha içine hiç girmeden yazıyı noktalamak istiyordum ancak Szymanski öylesine kötü bir 90 dakika geçirdi ki sadece Fenerbahçe taraftarına değil, maçı izleyen futbolseverler için de üzüldüm. 90 dakika boyunca tam 19 top kaybı yaptı Fenerbahçe 10 numarası. Yani tam 19 hücum aksiyonu yeteneksizliği yüzünden son buldu. 90 dakika vurgusunu bilerek yapıyorum çünkü Jose Mourinho 90 dakika boyunca, daha kötüsü nadir görülecek performansına rağmen Szymanski'yi oyundan çıkarmadı bile...

