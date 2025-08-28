CS Universitatea Craiova - Başakşehir | CANLI

PODCAST CANLI YAYIN

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, play-off turu rövanş mücadelesinde CS Universitatea Craiova ile kozlarını paylaşıyor. Turuncu lacivertlilerin tek hedefi iki farklı kazanarak adını lig aşamasına yazdırmak. CS Universitatea Craiova - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında CS Universitatea Craiova ile Romanya'da karşılaşıyor.

CANLI

Başakşehir'in en az 2 farklı kazanması gerekiyor (AA)Başakşehir'in en az 2 farklı kazanması gerekiyor (AA)

İLK 11'LER

Universitatea Craiova: Isenko, Mora, Romanchuk, Screciu, Badelj, Samuel Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Balaram.

Başakşehir: Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Onur Ergün, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selke.

Başakşehir ilk maçı 2-1 kaybetmişti (AA)Başakşehir ilk maçı 2-1 kaybetmişti (AA)

2 FARKLI KAZANMASI GEREKİYOR

Bu sezon Konferans Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi. İstanbul temsilcisi, üçüncü eleme turunda ise Norveç'in Viking takımına (3-1, 1-1) üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırdı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında ise Universitatea Craiova'ya iç sahada 2-1 mağlup oldu.

Turuncu-lacivertliler, 2 veya daha farklı skorla maçı kazanırsa organizasyonun lig etabına yükselecek. Başakşehir'in tek farklı skorla maçı kazanması halinde de uzatma bölümlerine geçilecek.

Eldor Shomurodov (AA)Eldor Shomurodov (AA)

MUHAMMED ŞENGEZER KADRODA YOK

İstanbul Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer, cezası nedeniyle müsabakada forma giyemiyor

Universitatea Craiova ile oynanan ilk maçta sarı kart gören Muhammed Şengezer, cezalı duruma düştüğü için rövanş karşılaşmasında görev alamıyor.

Başakşehir'in kadrosu (AA)Başakşehir'in kadrosu (AA)

BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

İstanbul Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ivan Brnic, Abbosbek Fayzullaev

Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov

Başakşehir elenmesi halinde Avurpa kupaları defterini kapatacak (AA)Başakşehir elenmesi halinde Avurpa kupaları defterini kapatacak (AA)

UNİVERSİTATEA CRAIOVA LİGDE LİDER

Universitatea Craiova, 7. hafta sonunda Romanya Birinci Futbol Ligi'nin en üst sırasında yer alıyor.

Romanya temsilcisi, ligin geride kalan 7 haftasında 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puanla zirvede yer aldı. Universitatea Craiova, söz konusu karşılaşmalarda 16 gol kaydederken, 8 kez topu ağlarında gördü.

Universitatea Craiova, ikinci eleme turundan itibaren mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde de oynadığı 5 maçın 3'ünü kazandı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Rumen ekibi, sırasıyla Sarajevo'yu (Bosna Hersek) ile Spartak Trnava'yı (Slovakya) saf dışı bıraktı ve son olarak Başakşehir'i de 2-1 mağlup etti.

Nuno da Costa (AA)Nuno da Costa (AA)

TANIDIK İSİMLER VAR

Universitatea Craiova'nın kadrosunda Türk takımlarında forma giyen Silviu Lung ile Alexandru Cicaldau yer alıyor.

Lung, 2017-2022 yıllarında Kayserispor'un kalesini korudu. Cicaldau ise 2021-2022 sezonunda Galatasaray, 2023-2024'te ise Konyaspor'da görev yaptı.

Eski Rumen milli oyuncu Mirel Radoi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Universitatea Craiova, 76 yıllık tarihinde 4 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Romanya ekibi, Avrupa kupalarındaki en büyük başarılarını ise 1982-1983 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı final ve 1981-1982'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final oynayarak elde etti.

