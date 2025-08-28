CS Universitatea Craiova - Başakşehir | CANLI

Başakşehir ilk maçı 2-1 kaybetmişti (AA) 2 FARKLI KAZANMASI GEREKİYOR Bu sezon Konferans Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi. İstanbul temsilcisi, üçüncü eleme turunda ise Norveç'in Viking takımına (3-1, 1-1) üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırdı. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında ise Universitatea Craiova'ya iç sahada 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, 2 veya daha farklı skorla maçı kazanırsa organizasyonun lig etabına yükselecek. Başakşehir'in tek farklı skorla maçı kazanması halinde de uzatma bölümlerine geçilecek.

Eldor Shomurodov (AA) MUHAMMED ŞENGEZER KADRODA YOK İstanbul Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer, cezası nedeniyle müsabakada forma giyemiyor Universitatea Craiova ile oynanan ilk maçta sarı kart gören Muhammed Şengezer, cezalı duruma düştüğü için rövanş karşılaşmasında görev alamıyor.

Başakşehir'in kadrosu (AA) BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU İstanbul Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle: Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ivan Brnic, Abbosbek Fayzullaev Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov

Başakşehir elenmesi halinde Avurpa kupaları defterini kapatacak (AA) UNİVERSİTATEA CRAIOVA LİGDE LİDER Universitatea Craiova, 7. hafta sonunda Romanya Birinci Futbol Ligi'nin en üst sırasında yer alıyor. Romanya temsilcisi, ligin geride kalan 7 haftasında 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puanla zirvede yer aldı. Universitatea Craiova, söz konusu karşılaşmalarda 16 gol kaydederken, 8 kez topu ağlarında gördü. Universitatea Craiova, ikinci eleme turundan itibaren mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde de oynadığı 5 maçın 3'ünü kazandı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Rumen ekibi, sırasıyla Sarajevo'yu (Bosna Hersek) ile Spartak Trnava'yı (Slovakya) saf dışı bıraktı ve son olarak Başakşehir'i de 2-1 mağlup etti.