Mourinho çözüm üretemedi!

Göztepe ve Benfica maçlarında rakipleri 10 kişi kalmasına rağmen, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye oynattığı futbol yoğun eleştiri aldı.

Giriş Tarihi:
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye oynattığı futbol, Göztepe ve Benfica maçlarında yoğun eleştiri aldı.

Her iki karşılaşmada da rakipler 10 kişi kalmasına rağmen sarı-lacivertliler oyunu hızlandıramadı, sürekli yan ve geri paslarla temposu düşürdü. Yan pas haritası, dikine oyun eksikliğini ortaya koydu. Benfica 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin gol beklentisi sadece 0.12 oldu.

Ceza sahasında 6 kez topla buluşan takım yalnızca 1 isabetli şut çekebildi, isabetli orta yapamadı. Geç oyuncu değişiklikleri ve bu sıkıntıya çözüm üretememesiyle Mourinho yine sınıfta kaldı.

Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle

