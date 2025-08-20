PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Tekke'den ezeli rakipler yorumu! "Sürdürülebilir değil"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Samimi açıklamalarda bulunan Tekke, bordo-mavili kulüpte geçirdiği süreci değerlendirirken Trabzonspor’a olan bağlılığını dile getirdi. Ayrıca ezeli rakiplerinin harcamalarına ilişkin de konuşup; "İki sene sonra burada kurduğumuz takımdan dolayı bize dua edecekler.” dedi.

Göreve geliş sürecini anlatan Tekke, Trabzonspor'un en kaotik dönemlerinden birinde sorumluluk aldığını söyledi. "Trabzonspor'a benim bir borcum var, bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Beni ben yapan Trabzonspor olduğu için buradayım. En zor dönemde geldik ama gemiyi limana yanaştırdık. Beklediğimden de hızlı ilerledi. Yapabilir miyiz, evet. Kolay mı, zor. Ama yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN EN BÜYÜK EKSİĞİ SABIR"

Türk futbolunda en büyük problemin sabırsızlık olduğuna dikkat çeken Tekke, "Sabırsız olan sadece biz değiliz, ülke futbolu sabırsız. Sağlığım el verirse ve Allah nasip ederse burada 1,5 yıl kalabilirsek çok şey yapacağız. Sonuç ne olursa olsun şampiyonluk da olabilir, zor ama mümkün. Ancak bu sadece hocayla olacak bir şey değil, herkesin katkısı gerekiyor" diye konuştu.

Fatih Tekke, basın mensuplarıyla bir araya geldi (DHA)Fatih Tekke, basın mensuplarıyla bir araya geldi (DHA)

GENÇ TRANSFER STRATEJİSİ

Genç oyunculara yatırım yaptıklarını vurgulayan Tekke, Trabzonspor'un son dönemde kadrosuna kattığı isimlere dikkat çekerek; "Olaigbe, Pina, Oulai, Augusto… Hepsi 22 yaş altında. İki yıl birlikte oynarlarsa ve yanlarına kaliteli, tecrübeli abiler eklersek bu takımın oyun kalitesi çok artar. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu harcamalarının sürdürülebilir olmadığını düşündüğünüzde, iki sene sonra burada kurduğumuz takımdan dolayı bize dua edecekler." sözlerini sarf etti.

NWAKAEME YORUMU

Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı ve sahada uzun süre kalmasına dair eleştirilere de değinen Tekke, oyuncusunu sahiplenerek, "Tony, topu ayağında tutma becerisi en yüksek oyuncularımızdan. Bu özelliğiyle baskıyı kırıyor ve oyunu sete oturtuyor. Sakatlandığı maçta da iyi oynuyordu. Kendisiyle konuştum, çıkmasını önerdim ama devam etmek istedi. Hep sahada olmak isteyen bir oyuncu. Sakatlığına çok üzüldük" açıklamasını yaptı.

ZİYARETİN SONUNDA JEST

Ziyaretin sonunda Fatih Tekke, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç'a üzerinde TSYD yazılı Trabzonspor forması hediye etti. Kılıç da Tekke'ye nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

