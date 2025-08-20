Fatih Tekke'den ezeli rakipler yorumu! "Sürdürülebilir değil"

Göreve geliş sürecini anlatan Tekke, Trabzonspor'un en kaotik dönemlerinden birinde sorumluluk aldığını söyledi. "Trabzonspor'a benim bir borcum var, bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Beni ben yapan Trabzonspor olduğu için buradayım. En zor dönemde geldik ama gemiyi limana yanaştırdık. Beklediğimden de hızlı ilerledi. Yapabilir miyiz, evet. Kolay mı, zor. Ama yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN EN BÜYÜK EKSİĞİ SABIR"

Türk futbolunda en büyük problemin sabırsızlık olduğuna dikkat çeken Tekke, "Sabırsız olan sadece biz değiliz, ülke futbolu sabırsız. Sağlığım el verirse ve Allah nasip ederse burada 1,5 yıl kalabilirsek çok şey yapacağız. Sonuç ne olursa olsun şampiyonluk da olabilir, zor ama mümkün. Ancak bu sadece hocayla olacak bir şey değil, herkesin katkısı gerekiyor" diye konuştu.