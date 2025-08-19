PODCAST CANLI YAYIN

Nelsson'a İtalya yolu göründü!

Galatasaray'da, kendisine kulüp bulması söylenen Victor Nelsson aldığı tekliflerin ardından Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya 'evet' dedi.

Yeni sezona kadro yapılanmasında değişikliklerle giren Galatasaray'da, ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Victor Nelsson'un geleceği netleşiyor.

Roma'nın serüveninin ardından Danimarkalı stopere bu kez Hellas Verona talip oldu.

BURUK'UN GÖZDEN ÇIKARDIĞI İSİM

Teknik direktör Okan Buruk'un geçen sezon itibarıyla planlarında düşünmediği Victor Nelsson'a kulüp bulması söylenmişti. Deneyimli savunmacı, gelen teklifler arasında tercih yaptı.

HELLAS VERONA'YA 'EVET'

Serie A ekiplerinden Hellas Verona'nın teklifini kabul eden Nelsson, İtalyan ekibine imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, kiralama teklifine zorunlu satın alma opsiyonu ekletmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

