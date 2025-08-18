Okan Buruk Guardiola'yı geride bıraktı!

Okan Buruk



GUARDIOLA'YI GERİDE BIRAKTI



Süper Lig'de 93 galibiyet- 12 beraberlik-7 yenilgi karnesine sahip Buruk'un Galatasaray'daki puan ortalaması ise 2.59. Okan Buruk, 2008-2012 arasında Messi ile tarih yazan Pep Guardiola'nın Barcelona'daki performansını bile geride bıraktı.



Buruk gibi o dönem üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Guardiola, Barça'nın başında çıktığı ilk 112 La Liga maçında 87 galibiyet-17 beraberlik- 8 yenilgi ile 278 puan toplamış ve 2.48 puan ortalaması yakalamıştı.