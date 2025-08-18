Livakovic'e süpriz talip!

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi, menajerler aracılığıyla Sevilla, Milan ve Monaco'ya önerildi. Ancak üç kulüpten de olumlu bir geri dönüş alınamadı.



DINAMO KIEV RESMİ TEKLİF HAZIRLIYOR



Son olarak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in Livakovic için devreye girdiği aktarıldı. Kiev ekibinin 30 yaşındaki kaleci için bu hafta içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağı öne sürüldü.