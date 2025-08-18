PODCAST CANLI YAYIN

Livakovic'e süpriz talip!

Fenerbahçe forması giyen kaleci Dominik Livakovic'e, Dinamo Kiev'in talip olduğu aktarıldı. Fenerbahçe yönetiminin Livakovic için 10 milyon Euro bonservis talep ettiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi, menajerler aracılığıyla Sevilla, Milan ve Monaco'ya önerildi. Ancak üç kulüpten de olumlu bir geri dönüş alınamadı.

DINAMO KIEV RESMİ TEKLİF HAZIRLIYOR

Son olarak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in Livakovic için devreye girdiği aktarıldı. Kiev ekibinin 30 yaşındaki kaleci için bu hafta içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağı öne sürüldü.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin Livakovic için 10 milyon Euro bonservis talep ettiği bildirildi. Deneyimli kaleciye gelecek teklifin bu seviyeye ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen yoğun bakımda! Kimseyi tanımıyor, konuşamıyor

