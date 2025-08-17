PODCAST CANLI YAYIN

Gaziantep FK'dan Willy Semedo atağı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı siyahlılar, Güney Kıbrıs'ta forma giyen Willy Semedo için devreye girdi.

Gaziantep FK'dan Willy Semedo atağı

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Gaziantep FK'da transfer operasyonu devam ediyor. Enver Kulasin, Kevin Rodrigues, Myenty Abena, Nazım Sangare ve Juninho Bacuna'yı renklerine bağlayan Güneydoğu temsilcisinde sıra kanat hamlesine geldi.

Kırmızı siyahlı ekip, Omonia Lefkoşa'da forma giyen Willy Semedo'nun peşine düştü. 31 yaşındaki futbolcu için Güney Kıbrıs temsilcisine 450 bin euro civarında bonservis teklifi yapıldı. Ancak bu öneri düşük bulundu. Görüşmeler sürüyor. Oyuncu tarafında ise herhangi bir sorun bulunmadığı öğrenildi.

Geride kalan sezonda çıktığı 47 karşılaşmada 14 gol atıp 8 de asist yapan Yeşil Burun Adaları vatandaşı kanat oyuncusu adından söz ettirmeyi başardı. Bu sezon da Konferans Ligi elemelerinde 3 maça çıkıp 3 kez ağları havalandırıp bir gol pası verdi.

