Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken, Sunderland ikinci devrede bulduğu gollerle sonuca gitti. 61. dakikada Eliezer Mayenda takımını öne geçirdi. Bu golün ardından baskısını artıran kırmızı-beyazlılar, 73. dakikada Daniel Ballard ile farkı ikiye çıkardı. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Wilson Isidor ise 90+2'de skoru tayin etti.

Karşılaşmadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Sunderland, ilk haftayı 3 puanla kapatırken, West Ham United sahadan puansız ayrıldı.

Sezonun ikinci haftasında Sunderland, Burnley deplasmanına konuk olacak. West Ham United ise sahasında Chelsea ile karşılaşacak.