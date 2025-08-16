PODCAST CANLI YAYIN

Premier Lig'e farklı başlangıç! Sunderland - West Ham United: 3-0 | MAÇ SONUCU

Premier Lig’in 2025/26 sezonunun ilk haftasında Sunderland, evinde West Ham United’ı ağırladı. Stadium of Light’ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazanarak sezona görkemli bir başlangıç yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken, Sunderland ikinci devrede bulduğu gollerle sonuca gitti. 61. dakikada Eliezer Mayenda takımını öne geçirdi. Bu golün ardından baskısını artıran kırmızı-beyazlılar, 73. dakikada Daniel Ballard ile farkı ikiye çıkardı. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Wilson Isidor ise 90+2'de skoru tayin etti.

Karşılaşmadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Sunderland, ilk haftayı 3 puanla kapatırken, West Ham United sahadan puansız ayrıldı.

Sezonun ikinci haftasında Sunderland, Burnley deplasmanına konuk olacak. West Ham United ise sahasında Chelsea ile karşılaşacak.

