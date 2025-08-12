Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna en son 2013 yılında çıkmıştı. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, 21 Ağustos 2013'te Kadıköy'de Arsenal'i ağırlamış, mücadeleden 3-0 mağlup ayrılmıştı. Rövanşta da Londra'da 2-0 kaybeden Fenerbahçe, gruplara kalamamıştı.
TARİHİ GÜN ÖZLEM
Kadıköy'de son kez Şampiyonlar Ligi müziği, Arsenal maçı öncesi çalmıştı. Aradan geçen 11 yıl 11 gün sonra, Benfica karşılaşmasıyla bu özlem sona erecek.
ERSUN YANAL DÖNEMİ HATIRASI
Fenerbahçe, son Süper Lig şampiyonluğunu da 2013-2014 sezonunda, yine Ersun Yanal yönetiminde kazanmıştı.