Lviv şehrindeki Ukraina Stadı'nda oynanan maçın 9. dakikasında Newerton'un golüyle öne geçen Shakhtar, 18. dakikada Igor Neves'in golüne engel olamadı. Konuk ekip 23. dakikada Kaua Elias ile bir kez daha öne geçerken, ev sahibi 77. dakikada Bruno Roberto ile skoru eşitledi.

Shakhtar Donetsk, 82. dakikada Alisson Santana ile 3-2 üstünlüğü yakalasa da 90+1'de İhor Krosnopir'in golüne engel olamayarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Karpaty Lviv, ligdeki ilk puanını aldı. Shakhtar Donetsk ise 2 maç sonunda puanını 4'e yükseltti.