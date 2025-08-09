Altay Bayındır Manchester United'a galibiyeti getirdi!

Fiorentina, 8. dakikada Simon Sohm'un golüyle öne geçti. Manchester United ise 25. dakikada Robin Gosens'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmedi ve maç penaltılara gitti.

Altay Bayındır'dan Kritik Kurtarış

Manchester United formasıyla maça ilk 11'de başlayan milli kaleci Altay Bayındır, penaltı atışlarında Fiorentina'nın son vuruşunu kurtararak takımına galibiyeti getiren isim oldu. Kırmızı Şeytanlar, penaltı atışlarını 6-5 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

DZEKO 63 DAKİKA SAHADA KALDI

Fiorentina'da Fenerbahçe'den transfer edilen Edin Dzeko, maça ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı. Deneyimli golcü, takımının hücum hattında etkili olmaya çalıştı.