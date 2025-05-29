Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Mourinho devrede

SVILAR AYRILMAK İSTİYOR



İtalyan basınına göre genç kaleci, Roma yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti. Roma ise kontratı 2027 yılına kadar devam eden Svilar'ı takımda tutmak için maaş zammı ve yeni sözleşme uzatmayı planlıyor. Ancak oyuncunun daha iddialı bir kulüpte forma giyme arzusu, bu planı zora sokuyor.





FENERBAHÇE DEVREDE



Jose Mourinho'nun oyuncuyu yakından tanıması, transferin Fenerbahçe adına avantajlı yürümesini sağlayabilir. Sarı-lacivertli yönetim, Roma ile bonservis pazarlıklarına başlamaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Svilar'ın menajeriyle de görüşülerek, oyuncuya olan ilgi resmen iletilecek.



Eğer transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe hem kalede güvenilir bir isme kavuşacak hem de Mourinho'nun sistemine uyum sağlayabilecek potansiyelli bir kaleci kazanmış olacak.

GALATASARAY'A DEV ÇALIM Bu yaz döneminde iki devin birlikte talip olduğu ilk isim ortaya çıktı: Leroy Sane... Dünyaca ünlü yıldızın Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eriyor. Galatasaray, bir süredir oyuncu ve menajeri Pini Zahavi ile temas halindeydi. Sarı kırmızılılar, senelik 10 milyon Euro'nun üzerinde bir maaşla son derece cömert bir teklif sunarak beklemeye geçmişti.



