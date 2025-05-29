Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Mourinho devrede
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın ilgisinin bulunduğu yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte o isim ve detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini yeniden sonlandıramayan Fenerbahçe'de kadrodaki vedalar devam ediyor. Bu yaz kadroda köklü bir değişikliğe gidecek Fenerbahçe'de ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşmeye başlıyor.
AYRILMA KARARI ALDI
DAZN İtalya'nın haberine göre; Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı. Yıldız golcü, cumartesi günü Konyaspor ile oynanacak karşılaşma ile taraftarlara veda edecek.
100. MAÇINDA VEDA EDECEK
Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 resmi maça çıkan Dzeko, 46 gol atıp 18 de asist üreterek 64 gole doğrudan katkı sağladı.
RENNES OSAYI İÇİN DEVREDE
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bright Osayi-Samuel için transfer iddiası gündeme geldi.
Fransız basınında yer alan habere göre, Rennes, Osayi-Samuel ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcunun, yeni sağ bek arayan Rennes'in listesindeki alternatiflerinden biri olduğu yazıldı.
İKİ KANATTADA OYNAYABİLİR
Haberde yer alan bilgide, Osayi-Samuel'in atletik yapısı, iki kanatta oynayabilmesi ve çok yönlü olabilmesi, Fransız kulübünün ilgisini çekti.
2 ASİSTLİK KATKI
2024/25 sezonunda sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, 2 asistlik performans sergiledi.
MOURINHO'NUN CENK TOSUN PİŞMANLIĞI
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, milli santrfor Cenk Tosun'a forma verememe pişmanlığı yaşıyor.
Sarı-lacivertlilerin Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ligden düşmesi daha önce kesinleşen Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olduğu maçın ardından Jose Mourinho'nun milli futbolcu Cenk Tosun'a ilişkin yaptığı açıklama, akıllara sezon içinde oyuncuya dair diğer beyanatlarını getirdi.
İlk olarak bu sezon Reeder Samsunspor ile berabere kaldıkları maçın ardından Cenk'e dair ifade kullanan Portekizli teknik adam, dönem içerisinde benzer açıklamayı 4 kez gerçekleştirdi.
İLK 11'İ UNUTTU
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli santrfor Cenk Tosun, beklediği forma şansını yakalamayı başaramadı.
Sezona Jose Mourinho önderliğinde giren sarı-lacivertliler, lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki zirve iddiasından dolayı geniş bir kadro oluştururken, santrfor pozisyonunu Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun'a emanet etti.
Mourinho yönetiminde lig ve Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapılırken, sezonun ilk döneminde gol yollarında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri forma giydi.
Söz konusu dönemde Cenk Tosun'u ilk 11'de hiç değerlendirmeyen Portekizli teknik adam, oyuncuya sadece maçların son dakikalarında şans verdi.
Sarı-lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan Cenk, sezon boyunca sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ve Erzurumspor FK maçlarına ilk 11'de başlayabildi.
FORMA İÇİN YETERLİ OLMADI
Jose Mourinho, Cenk Tosun'u oynatamama pişmanlığına dair ilk açıklamayı Samsunspor maçından sonra yapmıştı.
Daha sonra sezon içerisinde Manchester United müsabakasının ardından da benzer ifadeleri kullanan Portekizli teknik adam, gazetecilerle sohbet toplantısında da oyuncuya dair olumlu ifadelerini sürdürmüştü.
Mourinho, son olarak sezonun son bölümünde Hatayspor müsabakasının ardından da Cenk'i oynatamama pişmanlığını dile getirdi.
JAPONYA'YA TRANSFERİNE MOURİNHO VETOSU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, forma verememekten yakındığı Cenk Tosun'un devre arası transferine izin vermemişti.
Kış transfer dönemi öncesinde Cenk Tosun'un daha fazla süre alabileceği bir takıma gidebileceği açıklamasında bulunan Mourinho, takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle oyuncuyu kadroda tutma kararı almıştı.
Cenk'in Japonya'ya transferi, deneyimli teknik direktörün isteğiyle sonuçlanmamıştı.
MOURINHO KALECİ İÇİN DEVREDE
Gelecek sezon şampiyonluk kazanmak ve Avrupa'da da adından söz ettirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Takıma yapılacak revizyonda ilk hamle kaleye olacak.
LIVAKOVIC LİSTEDE
Sarı lacivertliler, bu sezon zaman zaman eleştirilen Dominik Livakovic'i satış listesine koyarken, kaleye daha güvenilir bir isim transfer etmek için harekete geçti. Bu doğrultuda ön plana çıkan Mile Svilar, Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
SERIE A'NIN EN İYİ KALECİSİ
25 yaşındaki Sırp kaleci, geride kalan sezonda 38 maçta 16 kez gol yemeden sahadan ayrıldı ve 35 gol yedi. Bu istatistikleriyle Serie A'da sezonun en iyi kalecisi seçilen Svilar, Avrupa devlerinin de radarına girmiş durumda.
SVILAR AYRILMAK İSTİYOR
İtalyan basınına göre genç kaleci, Roma yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti. Roma ise kontratı 2027 yılına kadar devam eden Svilar'ı takımda tutmak için maaş zammı ve yeni sözleşme uzatmayı planlıyor. Ancak oyuncunun daha iddialı bir kulüpte forma giyme arzusu, bu planı zora sokuyor.
FENERBAHÇE DEVREDE
Jose Mourinho'nun oyuncuyu yakından tanıması, transferin Fenerbahçe adına avantajlı yürümesini sağlayabilir. Sarı-lacivertli yönetim, Roma ile bonservis pazarlıklarına başlamaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Svilar'ın menajeriyle de görüşülerek, oyuncuya olan ilgi resmen iletilecek.
Eğer transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe hem kalede güvenilir bir isme kavuşacak hem de Mourinho'nun sistemine uyum sağlayabilecek potansiyelli bir kaleci kazanmış olacak.
GALATASARAY'A DEV ÇALIM
Bu yaz döneminde iki devin birlikte talip olduğu ilk isim ortaya çıktı: Leroy Sane...
Dünyaca ünlü yıldızın Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eriyor. Galatasaray, bir süredir oyuncu ve menajeri Pini Zahavi ile temas halindeydi. Sarı kırmızılılar, senelik 10 milyon Euro'nun üzerinde bir maaşla son derece cömert bir teklif sunarak beklemeye geçmişti.
FENERBAHÇE'DEN SANE İÇİN TEKLİF
İddialara göre Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Fenerbahçe de 29 yaşındaki hücum oyuncusu için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin de Sane için bir teklif sunduğu öne sürüldü.
MENAJER DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ
Bayern Münih, Leroy Sane'nin menajeri Christian Schmid ile yeni sözleşme için el sıkışmıştı. Schmid, 10 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro bonus teklifine evet demişti. Ancak Sane, bu anlaşmadan memnun olmadığı için sürpriz bir şekilde menajer değişikliğine giderek Pini Zahavi ile anlaşmıştı.
NAPOLI DE İSTİYOR
Leroy Sane'ye Arsenal ve Tottenham'ın da ilgisi vardı. Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından teklif yapan diğer takımın İtalya'da şampiyonluğa ulaşan Napoli olduğu öğrenildi. Başkan Aurelio De Laurentiis'in, teknik direktör Conte'yi takımda kalmaya ikna etmek için Sane transferini bitirmek için uğraştığı belirtildi.