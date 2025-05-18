Trabzonspor’un transferdeki ilk hedefi sol bek! İşte listedeki yıldız

Teknik direktör Fatih Tekke, mevcut yapıyı yenileyerek daha tempolu bir oyun anlayışı benimsemek istiyor. Banza'nın takımda kalma durumuna göre ileri uçta etkili bir isme, sol kanatta süratli bir oyuncuya, orta sahada kaliteyi artıracak iki isme, savunma merkezine sağlam bir isme ve sol bek hattına tecrübeli bir oyuncuya ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bu kapsamda Tekke, kurmaylarıyla transfer listesini oluştururken başkan Ertuğrul Doğan'la planlamalar başladı.

Reinildo (EPA)

REINILDO LİSTE BAŞI

Savunma hattı için öne çıkan isimlerden biri Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Reinildo Mandava. Mozambikli oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro seviyesinde. Hem milli takımında hem de kulüp kariyerinde sergilediği disiplinli duruş ve pozisyon alma becerisiyle öne çıkan sol ayaklı futbolcu, sol bek ve sol stoper olarak görev yapabiliyor.

2024-25 sezonunda La Liga'da 19, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Kral Kupası'nda ise 4 karşılaşmada forma giyen deneyimli savunmacı, bu maçlarda skor katkısı sunmadı. Mozambik Milli Takımı ile 40 müsabakada görev alan oyuncunun bir gol ve bir asisti bulunuyor.