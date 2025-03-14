Yıldız isim listede yok! Trabzonspor’un Başakşehir maçı kadrosu belli oldu

Fatih Tekke yönetiminde ilk maçına Başakşehir kaşrısında çıkacak olan Trabzonspor'un kadrosu açıklandı. Uzun süreli sakatlığı bulunan Anthony Nwakaem'nin yanı sıra hafta içi sakatlanan Onuralp Çevikkan, Stefan Savic, Cihan Çanak ve cezalı olan Okay Yokuşlu kafileye dahil edilmedi.