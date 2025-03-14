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Yıldız isim listede yok! Trabzonspor'un Başakşehir maçı kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da zorlu randevunun kadrosu belli oldu. Bordo mavililerin yıldız futbolcusu Stefan Savic, kafileye dahil edilmedi.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 16:42 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 16:42
Yıldız isim listede yok! Trabzonspor’un Başakşehir maçı kadrosu belli oldu

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Fatih Tekke yönetiminde ilk maçına Başakşehir kaşrısında çıkacak olan Trabzonspor'un kadrosu açıklandı. Uzun süreli sakatlığı bulunan Anthony Nwakaem'nin yanı sıra hafta içi sakatlanan Onuralp Çevikkan, Stefan Savic, Cihan Çanak ve cezalı olan Okay Yokuşlu kafileye dahil edilmedi.

Edin Vişça ve Danylo Sikan (DHA)Edin Vişça ve Danylo Sikan (DHA)

Trabzonspor'un kadrosunda şu isimler bulunuyor

1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Ahmet Doğan Yıldırım
4. Arif Boşluk
5. Pedro Malheiro
6. Mustafa Eskihellaç
7. Hüseyin Türkmen
8. Ali Şahin Yılmaz
9. Arseniy Batagov
10. Serdar Saatçı
11. Salih Malkoçoğlu
12. Batista Mendy
13. Tim Jabol Folcarelli
14. John Lundstram
15. Ozan Tufan
16. Muhammed Cham
17. Oleksandr Zubkov
18. Edin Vişça
19. Denis Draguş
20. Simon Banza
21. Danylo Sikan
22. Enis Destan