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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye son gün çalımı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Dönemin kapanmasına kısa süre kala girişimlerini hızlandıran Aslan, transferin son günleri öncesi Fenerbahçe'ye dev bir çalım atmak için de harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 10:59 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 10:59
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

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    Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, 22. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

    Sarı kırmızılılar, yeni transfer Ahmed Kutucu'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

    HATA YAPMADI

    Uzun süre sonra lig maçına Fenerbahçe'den sonra çıkan Galatasaray, rakibinin kazandığı hafta hata yapmadı ve 6 puanlık farkı korudu.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

    4 CEZALI VERDİ

    Süper Lig'de gelecek hafta sahasında ligin son sırasındaki Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, 4 futbolcusundan cezası nedeniyle yararlanamayacak.

    Gaziantep karşısında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü. Yine sakatlığı devam eden Yunus Akgün'ün de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

    KUTUCU'DAN SİFTAH

    Galatasaray'a transfer olup ayağının tozuyla Konyaspor maçına çıkan Ahmed Kutucu, Gaziantep maçında ise ilk kez 11'de şans buldu.

    Golcü oyuncu, Mertens'in adrese teslim ortasına şık bir vuruş yaparak Galatasaray kariyerindeki ilk golünü de atmış oldu.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

    MORATA FORMAYI GİYDİ

    Galatasaray'a pazar günü imza atan Alvaro Morata da özel uçakla geldiği Gaziantep'te ertesi gün formayı sırtına geçirdi. İspanyol yıldız, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olurken gol şansı yakalayamadı.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

    NELSSON KİRALANDI

    Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi ve sonrasında flaş gelişmeler yaşandı. Takımdan ayrılması planlanan Victor Nelsson, transfer görüşmeleri yapması için kafileye dahil edilmemişti.

    Danimarkalı stoper, kiralık olarak Roma ile anlaştı.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

    BATSHUAYI BONSERVİSİYLE GİTTİ

    Galatasaray'da bir diğer önemli gelişme de Batshuayi cephesinde yaşandı. Ahmet Kutucu ve Morata transferlerinin ardından 4. tercih konumuna düşen Belçikalı yıldız, takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

    Batshuayi, bonservisiyle beraber Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'un yolunu tuttu.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

    TRANSFERDE ÇİFTE HAMLE

    Avrupa'da transfer dönemi sona ererken Galatasaray da fırsat transferleri için kolları sıvadı.

    Sarı kırmızılılar en az iki takviyeyle kadrosunu güçlendirme kararı aldı.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

    LEMINA'DA İŞLEM TAMAM

    Forvet mevkisini Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile güçlendiren Galatasaray, orta sahaya da eski oyuncusu Mario Lemina'yı transfer etti. Sarı kırmızılılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen Gabonlu futbolcu ve kulübü ile anlaşma sağladı.

    Bonservis için 3 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray, 31 yaşındaki Lemina ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

    CUESTA'DA SANCHEZ ONAYI

    Galatasaray'ın yılan hikayesine dönen stoper transferi mutlu sonla bitti ve Carlos Cuesta sarı-kırmızılı kulübe 3.5 yıllık imzayı attı. Genk'e 8 milyon Euro bonservis ücreti ödenecek.

    2024-2025 sezonunun ikinci yarısında 650 bin Euro alacak olan oyuncu, sonraki sezonlarda ise sırasıyla 1.4, 1.5 ve 1.6 milyon Euro net maaş kazanacak.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

    Transferde Davinson Sanchez'in fikri alındı ve Kolombiyalı stoper milli takımdan partneri Cuesta için "Alırsanız pişman olmazsınız" görüşünü paylaştı.

    Galatasaraylı yetkililer, sosyal medyadaki tepkilere rağmen geri adım atmadı.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

    EREN ELMALI İÇİN GERİ SAYIM

    Galatasaray, transferde adı Fenerbahçe ile de anılan Eren Elmalı için de geri sayıma geçti.

    Yeni bir sol bek transferi için de kolları sıvayan Galatasaray, bir süredir görüşmeler halinde olduğu Eren Elmalı için anlaşmaya vardı.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

    Jakobs'un alternatifi olarak yerli bir oyuncu takviye yapmak isteyen Okan Buruk, Trabzonspor'un yıldızı Eren Elmalı transferi için onay vermişti.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

    Uzun bir süredir görüşmeleri devam süreçte sona gelindi ve Galatasaray yönetimi, Trabzonspor yönetimiyle anlaşmaya vardı.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

    BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON EURO

    Alınan bilgilere göre; Eren Elmalı için Galatasaray'ın Trabzonspor'a teklifi bonuslarla 5 milyon Euro. Eren ile anlaşma tamam.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!

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