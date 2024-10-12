PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe arasında 60 milyon liralık anlaşma!

Fenerbahçe yönetimi ismi Galatasaray ve birçok Avrupa kulübü ile anılan milli futbolcuyla yüzde 90 oranında anlaşma sağladı. İmzalar atılırsa İrfan Can Kahveci’nin 20 milyon lira olan maaşı 60 milyon lira seviyesine yükseltilecek.

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 07:05
İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe arasında 60 milyon liralık anlaşma!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde fazla forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun adı bir süredir Galatasaray ve birçok Avrupa kulübü ile anılıyordu. Ancak TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladı.

İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Şu anda 20 milyon lira maaşı olan ve takımın en az kazanan isimlerinden biri durumuna düşen yıldız futbolcunun imza atması durumunda garanti ücretinin 60 milyon lira seviyelerine yükseltilmesi bekleniyor. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan İrfan Can'ın iddia edilenlerin aksine takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin de hiçbir zaman olmadığı ifade ediliyor. Bu sezon 11 maçta 416 dakika sahada kalabilen ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı veren yıldız futbolcunun milli ara sonrası resmi imzayı atacağı öğrenildi.

İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

FORMA SÜRESİ ARTACAK
Teknik direktör Jose Mourinho milli ara sonrası İrfan Can'a daha fazla şans vermeyi düşünüyor. Portekizli hocanın Maximin'in yerine milli futbolcuyu 11'e monte edeceği belirtiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA