İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe arasında 60 milyon liralık anlaşma!

Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde fazla forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun adı bir süredir Galatasaray ve birçok Avrupa kulübü ile anılıyordu. Ancak TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladı.