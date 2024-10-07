Spor yazarları Gaziantep - Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Gio hoca değil"

Beşiktaş milli araya 3. sırada girdi. (AA)

SORGULANIRSINIZ - ALİ GÜLTİKEN Çarşamba ve pazar yüksek tempo maç oynamak kolay değil. Özellikle Avrupa'da sıkıntılı sonuçlar aldığınızda bunun lige de negatif yansımaları oluyor. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki yenilgilere rağmen oyun olarak düşmedi. Dönüşlerinizi deplasmanda oynadığınızda zorluk derecesi bir kat daha artıyor. Buna rağmen Beşiktaş, Antep'te iyi bir oyun başlangıcı yaptı. İlk yarıda ihtiyacı olan golü de İmmobile'nin ayağından buldu. Bu bölümdeki oyun temposu Beşiktaş'ın daha fazla gol yapabilecek şekilde lehindeydi. 1-2 gol daha atabilirdi. İkinci yarı doğal olarak biraz savunma psikolojisi ile daha kontrollü bir futbol oynansa da genel itibarıyla Beşiktaş, Gaziantep'e de oyunu çok teslim etmedi. Özellikle ön tarafta Muçi, Rafa Silva ve Joao Mario ile yapılan tercihler var. Burada Joao Mario'yu ısrarla orta alan içerisinde konumlandırdığını gördük. Rafa Silva tam kanat değil de biraz içeri kat ederek oynadığında oyundaki en çok pozisyon yaratan bölümler oldu. Bir kez daha altını çizelim; bu kadar etkili bir oyuncunun çizgiden daha çok kaleye en yakın olabileceği pozisyonda konumlandırılması, Beşiktaş için daha faydalı olacak, bu kesin. Muçi'nin oyunda tutulma ısrarı veya Muçi'ye şans verilmesi yanlış bir düşünce değil. Bu maçta, geçen maçlara göre biraz daha kıpırdadı. Ama daha iyisini de yapabilir. Van Bronckhorst'un Joao Mario'yu orta sahada oynatmasını oyun kontrolü açısından olabilir gibi kabul etsek de Rafa Silva, Fernandes ikilisinden biraz geride kalıyor. Ama deplasman maçında orta sahayı daha fazla kontrol etme düşüncesi, bu tercihte önemli bir etki yaratmış olabilir. Bu tercihlerin hepsi sonuçta kazanma adına ortaya konulan kararlar. Üç puanla dönüyorsanız sorun yaratmıyor ama son uzatma dakikalarında gol yiyip iki puanı bırakıyorsanız, doğal olarak bunların hepsi sorgulanır hale geliyor. Kazanabilecek bir maçı beraberlikle bitirmek sonucunda acı veriyor…

Selçuk İnan ve van Bronckhorst maç öncesi sarıldı. (AA)

BU FUTBOL İÇİN TARAFTAR DOLMABAHÇE'YE GELSİN Mİ! - MURAT ÖZBOSTAN Avrupa yenilgisi sonrası milli araya mutlu girmek Beşiktaş için şarttı ama bunu başaramadı.. Attığı penaltı golünün ardından üzerine hiçbir şey koymayan Beşiktaş, maçın uzatmaları olduğunu unutunca bir puana razı oldu.. Madde madde bakalım: 1- Gaziantep, Beşiktaş'ı çok zorladı.. Özellikle Paulista çıktıktan sonra Beşiktaş defansı sıkıntı yaşadı. Okereke defalarca savunmanın arkasına sarktı ve Mert ile burun buruna geldi.. Mert olmasa mağlup bile olabilirdi.. 2- Rafa Silva'nın formu düşmeye başladı.. Sezon başından beri yüksek efor sarfediyor, bir de sürekli tekmeler ile boğuşuyor.. Yıldız futbolcu hem psikolojik hem de fiziksel olarak yorulmuş. Milli ara en çok ona iyi gelecek. 3- Ndour etkisiz.. Ne hücumda var ne savunmada.. Vasat futbolcu.. 4- Beşiktaş ikinci yarı skoru korumak adına çok çekildi.. Yoruldu da.. Gaziantep merkezi güle oynaya geçti ve sıkıntı yarattı.. Kulübe çok güzel izledi.. Yani Can Bronckhorst!.. 5- Hollandalı teknik adam, Muçi'den vazgeçmiyor.. İstanbul'daki Avrupa maçında ıslıklandığı için sahip çıktığı oyuncuyu dün de 11'de oynattı. Bu taraftara bir mesajdı!.. 6- İmmobile gollerine devam ediyor.. Ama o da Rafa Silva gibi yoruldu ve oyundan alındı.. 7- Semih'e ısrarla şans vermiyor Hollandalı.. Arda Güler olayı gibi sanki.. İsmail Kartal ve Jesus da "Oyuncuyu koruyoruz" diyerek oynatmazlardı.. Medya da sürekli sorardı! Şimdi de Hollandalı teknik adam, "Ben onunla konuştum.. Nedenini biliyor" diyor.. Semih olayı hocanın başını ağrıtacak.. Benden yazması! Kafayı takmış çocuğa.. Sonuç: Beşiktaş lige müthiş girdi ama aşağı doğru yol almaya başladı.. Kadro yetersiz.. Yapılan değişiklikler işe yaramıyor.. Kulübede iyi adamlar var ama Van Bronckhorst yüzlerine bakmıyor.. Şimdi taraftar da "Hocam biz bu futbolu izlemek için stada gelmeyiz zaten" dese ne olacak!