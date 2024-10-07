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Spor yazarları Gaziantep - Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Gio hoca değil"

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Siyah beyazlılar uzatma dakikalarında yediği goller sahadan beraberlikle ayrıldı. Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirirken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u sert bir dille eleştirdi. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:21 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:21
Spor yazarları Gaziantep - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Gio hoca değil

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BU FUTBOL İYİ DEĞİL - OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında iyi futbol oynamadı. Bana göre penaltı doğru bir karar değildi. Paulista'nın sakatlanıp çıkması defans dengesini bozdu. Antep fazlasıyla gol pozisyonu buldu. Muçi nasıl bu kadar şans buluyor bu takımda. Hollandalı Hoca beni biraz yanıltmaya başladı.
Takım iyi sinyaller vermiyor. Bu futbol iyi değil gerçekten. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada Beşiktaş, penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda Gaziantep FK, tüm riskleri alarak Beşiktaş kalesine kalabalık gelerek baskı kurdu. Beşiktaş ise hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Gaziantep FK, uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 puanı kurtardı. Beşiktaş, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta da rakiplerine kaybetmedi.

Siyah-Beyazlı takım yeni dönemde Trabzonspor ve Gaziantep FK deplasmanlarında puan kaybı yaşadı sadece.
Ve 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Avrupa'da üst üste kaybeden Kartal ligde de bu seriyi fazla uzun sürdüremeyecek gibi. Son haftalarda Beşiktaş'ın oyunu ve temposu taraftarını tatmin etmiyor.

Beşiktaş, Immobile'nin golüyle öne geçti. (AA)Beşiktaş, Immobile'nin golüyle öne geçti. (AA)
KÖTÜ FUTBOL KÖTÜ SONUÇ - SİNAN VARDAR

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda örnek bir ev sahipliği gösteren Gaziantepspor yönetimine şahsım adına teşekkür ederim. Tribünden 3000 adet yer ayırmışlar Beşiktaşlı taraftarlar için bu davranışlarının da diğer kulüplere örnek teşkil etmesi lazım. Futbolu dostluk ortamı içerisinde oynamalıyız. Bir teşekkür de Gaziantep şehrinin yetiştirdiği genç iş adamlarından Selim Kara'ya. Beşiktaş Kongre Üyesi Selim Kara, Beşiktaş takımının tüm Gaziantep deplasman masraflarını karşıladı. Selim kardeşimi de muhteşem gönüldaşlığından dolayı kutlarım. Geçelim maça. Her iki takım içinde ilk 30 dakika zevksiz, isteksiz ve ağır bir görüntü içerisindeyken Beşiktaş penaltı kazandı. Geçtiğimiz maç kaçırdığı penaltıyı adeta telafi eden İmmobile bunu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Hemen akabinde Gedson yarı sahadan aldığı topu yine harika bir şekilde rakip ceza sahası içerisine taşıdı ve son vuruşu yapan Muçi'nin şutu üst direkten dışarı çıktı. Pozisyon dönüşünde Gaziantep'in bir golüde ofsayttan iptal edildi. İlk yarının benzeri bir futbol ikinci yarıda da devam etti. Her iki takımda hiçbir şekilde gol yollarında etkili olamadı. Beşiktaş biraz daha oyuna tesir etmesi için Immobile ve Joao Mario'yu çıkararak yerine Mustafa Hekimoğlu ve Rashica'yı aldı. Gaziantep uzatmalarda golü de buldu ve maçında objektif bakarsak hakkı beraberlikti. Bence Beşiktaş bu maçla derin bir yara aldı. Beşiktaş'ta son oynadığı iki Avrupa maçının yorgunluğumu vardı anlamadım ama bu sezonun en silik futbolunu ortaya koydular. Umarım milli arayı iyi değerlendirip iyice dinlenir Konya maçıyla beraber özlediğimiz performansına kavuşur. Çünkü bir maç sonra Galatasaray derbisi.

Gaziantep FK, uzatma dakikalarında Maxim ile 1 puanı kurtardı. (AA)Gaziantep FK, uzatma dakikalarında Maxim ile 1 puanı kurtardı. (AA)
GIO HOCA DEĞİL - TURGAY DEMİR

Türkiye'de zordur bu işler. Bir teknik adamın ne kadar sıradan olduğunu anlatabilmen için ligde (Avrupa önemli değil) mutlaka puan kaybetmesi gerekir. Kaybetmediği müddetçe kimse yaptıklarını sorgulamaz. Düşünün Beşiktaş yönetiminde Feyyaz Uçar. Samet Aybaba gibi iki önemli futbol insanı var ve Gio'nun ne kadar saçmaladığını görmemek için çaba harcıyorlar. Sanırım dün kaybedilen puanlardan sonra gözleri açılacaktır! Dünyanın en kötü ve gereksiz teknik direktörleri saplantılı olanlardır. Gio da sbaplantılı biri. Kulübün 2.7 milyon Euro bonservis ödediği ve bana göre ligin en iyi yerli kanat oyuncularından biri olan Can Keleş'i henüz (iki maçın son dakikaları hariç) hiç oynatmadı, Bahtiyar'a şans veriyor Can'a vermiyor. YUH! Futbol adına, forma adaleti adın bir değil bin kez YUH!

Dün sol kanata Muçi'yi koydu ve bu oyuncu çıkana kadar hiçbir şey yapmadı. Muçi'nin tek yönlü oyunu nedeniyle arkasındaki Mosuaku her maç ızdırap çekiyor ama Gio inadım inat diyor. Mert'in kurtarışları, sonradan giren Emirhan'ın müthiş oyunu ve zamanında müdahaleleri olmasa Beşiktaş Gaziantep'te farklı bir yenilgi alabilirdi. Beraberlik iyi sonuç, çünkü pozisyonlara bakarsak hak eden taraf Gaziantepspor'du. Görmek isteyenler için gerçek bu. Frankfurt maçındaki manzarayı göremeyen, havanda su dövmeyi "İyi oyun" diye yorumlayan Feyyaz Uçar, Samet Aybaba ve yöneticiler umarım bu skoru doğru yorumlamayı başarırlar. Schustser, Tigana Önder Karaveli, İsmael dönemlerinde olduğu gibi ben yine erkenden uyarıyorum. İsteyen dikkate alır, isteyen kulağının üstüne yatar. Swenson'a verdiği şansı Onur'a, Muçi, Joa Mario'ya hatta Bahtiyar'a verdiği şansı Can Keleş'e vermeyen… Bunun için de oyuncunun kilolarını bahane eden Gio kesinlikle vasat bir teknik adamdır. Beşiktaş Gio ile yol yürür ama bir yere varamaz. Nokta.

Beşiktaş milli araya 3. sırada girdi. (AA)Beşiktaş milli araya 3. sırada girdi. (AA)
SORGULANIRSINIZ - ALİ GÜLTİKEN

Çarşamba ve pazar yüksek tempo maç oynamak kolay değil. Özellikle Avrupa'da sıkıntılı sonuçlar aldığınızda bunun lige de negatif yansımaları oluyor. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki yenilgilere rağmen oyun olarak düşmedi. Dönüşlerinizi deplasmanda oynadığınızda zorluk derecesi bir kat daha artıyor. Buna rağmen Beşiktaş, Antep'te iyi bir oyun başlangıcı yaptı. İlk yarıda ihtiyacı olan golü de İmmobile'nin ayağından buldu. Bu bölümdeki oyun temposu Beşiktaş'ın daha fazla gol yapabilecek şekilde lehindeydi. 1-2 gol daha atabilirdi. İkinci yarı doğal olarak biraz savunma psikolojisi ile daha kontrollü bir futbol oynansa da genel itibarıyla Beşiktaş, Gaziantep'e de oyunu çok teslim etmedi. Özellikle ön tarafta Muçi, Rafa Silva ve Joao Mario ile yapılan tercihler var. Burada Joao Mario'yu ısrarla orta alan içerisinde konumlandırdığını gördük. Rafa Silva tam kanat değil de biraz içeri kat ederek oynadığında oyundaki en çok pozisyon yaratan bölümler oldu. Bir kez daha altını çizelim; bu kadar etkili bir oyuncunun çizgiden daha çok kaleye en yakın olabileceği pozisyonda konumlandırılması, Beşiktaş için daha faydalı olacak, bu kesin. Muçi'nin oyunda tutulma ısrarı veya Muçi'ye şans verilmesi yanlış bir düşünce değil. Bu maçta, geçen maçlara göre biraz daha kıpırdadı. Ama daha iyisini de yapabilir. Van Bronckhorst'un Joao Mario'yu orta sahada oynatmasını oyun kontrolü açısından olabilir gibi kabul etsek de Rafa Silva, Fernandes ikilisinden biraz geride kalıyor. Ama deplasman maçında orta sahayı daha fazla kontrol etme düşüncesi, bu tercihte önemli bir etki yaratmış olabilir. Bu tercihlerin hepsi sonuçta kazanma adına ortaya konulan kararlar. Üç puanla dönüyorsanız sorun yaratmıyor ama son uzatma dakikalarında gol yiyip iki puanı bırakıyorsanız, doğal olarak bunların hepsi sorgulanır hale geliyor. Kazanabilecek bir maçı beraberlikle bitirmek sonucunda acı veriyor…

Selçuk İnan ve van Bronckhorst maç öncesi sarıldı. (AA)Selçuk İnan ve van Bronckhorst maç öncesi sarıldı. (AA)
BU FUTBOL İÇİN TARAFTAR DOLMABAHÇE'YE GELSİN Mİ! - MURAT ÖZBOSTAN

Avrupa yenilgisi sonrası milli araya mutlu girmek Beşiktaş için şarttı ama bunu başaramadı.. Attığı penaltı golünün ardından üzerine hiçbir şey koymayan Beşiktaş, maçın uzatmaları olduğunu unutunca bir puana razı oldu.. Madde madde bakalım: 1- Gaziantep, Beşiktaş'ı çok zorladı.. Özellikle Paulista çıktıktan sonra Beşiktaş defansı sıkıntı yaşadı. Okereke defalarca savunmanın arkasına sarktı ve Mert ile burun buruna geldi.. Mert olmasa mağlup bile olabilirdi.. 2- Rafa Silva'nın formu düşmeye başladı.. Sezon başından beri yüksek efor sarfediyor, bir de sürekli tekmeler ile boğuşuyor.. Yıldız futbolcu hem psikolojik hem de fiziksel olarak yorulmuş. Milli ara en çok ona iyi gelecek. 3- Ndour etkisiz.. Ne hücumda var ne savunmada.. Vasat futbolcu.. 4- Beşiktaş ikinci yarı skoru korumak adına çok çekildi.. Yoruldu da.. Gaziantep merkezi güle oynaya geçti ve sıkıntı yarattı.. Kulübe çok güzel izledi.. Yani Can Bronckhorst!.. 5- Hollandalı teknik adam, Muçi'den vazgeçmiyor.. İstanbul'daki Avrupa maçında ıslıklandığı için sahip çıktığı oyuncuyu dün de 11'de oynattı. Bu taraftara bir mesajdı!.. 6- İmmobile gollerine devam ediyor.. Ama o da Rafa Silva gibi yoruldu ve oyundan alındı.. 7- Semih'e ısrarla şans vermiyor Hollandalı.. Arda Güler olayı gibi sanki.. İsmail Kartal ve Jesus da "Oyuncuyu koruyoruz" diyerek oynatmazlardı.. Medya da sürekli sorardı! Şimdi de Hollandalı teknik adam, "Ben onunla konuştum.. Nedenini biliyor" diyor.. Semih olayı hocanın başını ağrıtacak.. Benden yazması! Kafayı takmış çocuğa.. Sonuç: Beşiktaş lige müthiş girdi ama aşağı doğru yol almaya başladı.. Kadro yetersiz.. Yapılan değişiklikler işe yaramıyor.. Kulübede iyi adamlar var ama Van Bronckhorst yüzlerine bakmıyor.. Şimdi taraftar da "Hocam biz bu futbolu izlemek için stada gelmeyiz zaten" dese ne olacak!

Gaziantep FK 16. sırada yer alıyor. (AA)Gaziantep FK 16. sırada yer alıyor. (AA)
RİTMİ BOZULDU - FATİH DOĞAN

Avrupa'da ve Süper Lig'de, iki kulvarda mücadele eden takımlarımız milli araya kadar yıpratıcı bir süreçten geçtiler. Beşiktaş özelinde ise Frankfurt yenilgisi sonrası Gaziantep deplasmanında maç oynamak ayrı bir zorluk derecesine sahipti. Her Avrupa maçı sonrası deplasman yolunu tutmak evinde oynayan rakiplerine göre daha az dinlenmek ya da daha çok yorulmak demek! Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında sahaya çıktığında Frankfurt gibi genç ve dinamik bir takım karşısında yaşanan yıpranmışlığın etkisi hissedildi. Paulista'nın 21'de sakatlanıp çıkması, İmmobile'nin kendi hikâyesini yazdığı penaltı golüne rağmen 67'de çıkması bu yorgunluğun izlerini taşıyordu. Gaziantep dakikalar ilerledikçe Beşiktaş kalesine daha çok ve net gelmeye başladı. Okereke'nin karşı karşıya yakaladığı pozisyondaki şutu Mert çıkarmasa ev sahibi aradığı gole çok daha erken ulaşabilirdi. Muçi'nin solda yine etkili olamadığı oyunda GİO, umarım Semih'i 11 oynatmama konusunda Montella takıntısına düşmemiştir! Beşiktaş, kanatlarında en verimli maçlarını bize göre Semih ve Rashica ile oynadı. Onlar olmayınca ya da olamayınca kanatlardan biri kırık kalıyor. Maxim'in 90+5'te gelen beraberlik golü Gaziantep'in hak ettiği oyunun sonucuydu… Günün sorusu şu: Ajax'a kadar tıkır tıkır giden Beşiktaş'ın kazanan kadrosu ve ritmi niye bozuldu?

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