Spor yazarları Gaziantep - Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Gio hoca değil"

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda örnek bir ev sahipliği gösteren Gaziantepspor yönetimine şahsım adına teşekkür ederim. Tribünden 3000 adet yer ayırmışlar Beşiktaş lı taraftarlar için bu davranışlarının da diğer kulüplere örnek teşkil etmesi lazım. Futbolu dostluk ortamı içerisinde oynamalıyız. Bir teşekkür de Gaziantep şehrinin yetiştirdiği genç iş adamlarından Selim Kara'ya. Beşiktaş Kongre Üyesi Selim Kara, Beşiktaş takımının tüm Gaziantep deplasman masraflarını karşıladı. Selim kardeşimi de muhteşem gönüldaşlığından dolayı kutlarım. Geçelim maça. Her iki takım içinde ilk 30 dakika zevksiz, isteksiz ve ağır bir görüntü içerisindeyken Beşiktaş penaltı kazandı. Geçtiğimiz maç kaçırdığı penaltıyı adeta telafi eden İmmobile bunu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Hemen akabinde Gedson yarı sahadan aldığı topu yine harika bir şekilde rakip ceza sahası içerisine taşıdı ve son vuruşu yapan Muçi'nin şutu üst direkten dışarı çıktı. Pozisyon dönüşünde Gaziantep'in bir golüde ofsayttan iptal edildi. İlk yarının benzeri bir futbol ikinci yarıda da devam etti. Her iki takımda hiçbir şekilde gol yollarında etkili olamadı. Beşiktaş biraz daha oyuna tesir etmesi için Immobile ve Joao Mario'yu çıkararak yerine Mustafa Hekimoğlu ve Rashica'yı aldı. Gaziantep uzatmalarda golü de buldu ve maçında objektif bakarsak hakkı beraberlikti. Bence Beşiktaş bu maçla derin bir yara aldı. Beşiktaş'ta son oynadığı iki Avrupa maçının yorgunluğumu vardı anlamadım ama bu sezonun en silik futbolunu ortaya koydular. Umarım milli arayı iyi değerlendirip iyice dinlenir Konya maçıyla beraber özlediğimiz performansına kavuşur. Çünkü bir maç sonra Galatasaray derbisi.

Gaziantep FK, uzatma dakikalarında Maxim ile 1 puanı kurtardı. (AA)

GIO HOCA DEĞİL - TURGAY DEMİR

Türkiye'de zordur bu işler. Bir teknik adamın ne kadar sıradan olduğunu anlatabilmen için ligde (Avrupa önemli değil) mutlaka puan kaybetmesi gerekir. Kaybetmediği müddetçe kimse yaptıklarını sorgulamaz. Düşünün Beşiktaş yönetiminde Feyyaz Uçar. Samet Aybaba gibi iki önemli futbol insanı var ve Gio'nun ne kadar saçmaladığını görmemek için çaba harcıyorlar. Sanırım dün kaybedilen puanlardan sonra gözleri açılacaktır! Dünyanın en kötü ve gereksiz teknik direktörleri saplantılı olanlardır. Gio da sbaplantılı biri. Kulübün 2.7 milyon Euro bonservis ödediği ve bana göre ligin en iyi yerli kanat oyuncularından biri olan Can Keleş'i henüz (iki maçın son dakikaları hariç) hiç oynatmadı, Bahtiyar'a şans veriyor Can'a vermiyor. YUH! Futbol adına, forma adaleti adın bir değil bin kez YUH!



Dün sol kanata Muçi'yi koydu ve bu oyuncu çıkana kadar hiçbir şey yapmadı. Muçi'nin tek yönlü oyunu nedeniyle arkasındaki Mosuaku her maç ızdırap çekiyor ama Gio inadım inat diyor. Mert'in kurtarışları, sonradan giren Emirhan'ın müthiş oyunu ve zamanında müdahaleleri olmasa Beşiktaş Gaziantep'te farklı bir yenilgi alabilirdi. Beraberlik iyi sonuç, çünkü pozisyonlara bakarsak hak eden taraf Gaziantepspor'du. Görmek isteyenler için gerçek bu. Frankfurt maçındaki manzarayı göremeyen, havanda su dövmeyi "İyi oyun" diye yorumlayan Feyyaz Uçar, Samet Aybaba ve yöneticiler umarım bu skoru doğru yorumlamayı başarırlar. Schustser, Tigana Önder Karaveli, İsmael dönemlerinde olduğu gibi ben yine erkenden uyarıyorum. İsteyen dikkate alır, isteyen kulağının üstüne yatar. Swenson'a verdiği şansı Onur'a, Muçi, Joa Mario'ya hatta Bahtiyar'a verdiği şansı Can Keleş'e vermeyen… Bunun için de oyuncunun kilolarını bahane eden Gio kesinlikle vasat bir teknik adamdır. Beşiktaş Gio ile yol yürür ama bir yere varamaz. Nokta.