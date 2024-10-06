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Kartal'a soğuk duş! Beşiktaş Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, zorlu randevudan Ciro Immobile'nin penaltısıyla 1-0 öne geçti. Ancak Gaziantep FK son anlarda Alexandru Maxim ile eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi. İşte Gaziantep FK - Beşiktaş maçında yaşananlar ve önemli anlar...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 17:57 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 21:23
Kartal’a soğuk duş! Beşiktaş Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Kartal'ın golü Ciro Immobile'den gelirken ev sahibinin golünü Alexandru Maxim attı. İşte Gaziantep FK - Beşiktaş maçında yaşananlar ve önemli anlar...

Beşiktaş Ciro Immobile ile yine gol buldu. [DHA]Beşiktaş Ciro Immobile ile yine gol buldu. [DHA]

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

28. dakikada Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta top kaleci Dioudis'den döndü. Viana'nın önünde kalan topu çalan Immobile'nin kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı kaleci Dioudis'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

41. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu önünde bulan Sorescu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Sorescu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem Muhammet Ali Metoğlu gol kararını iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada savunma arkasına sarkarak kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Okereke'nin yerden şutunu kaleci kurtardı.

65. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışında tehlikeli noktadan Masuaku ile kullandığı serbest vuruşta top yan direğin dibinden dışarı çıktı.

68. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası dışı sol çaprazından şutu kaleci Dioudis'te kaldı.

73. dakikada Mustafa'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lungoyi'nin yerden sert şutu kaleci Mert'ten döndü.

80. dakikada sağ kanattan Rashica'nın yerden pasına Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşu üstten auta çıktı.

90+5. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Kodro'nun indirdiği topu savunma uzaklaştırmaya çalışırken, meşin yuvarlağı önünde bulan Maxim'in şutu ağlara gitti. 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Giovanni van Bronckhorst maç öncesi Selçuk İnan ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. [DHA]Giovanni van Bronckhorst maç öncesi Selçuk İnan ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. [DHA]

VAN BRONCKHORST'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede ilk 11'de başlayan oyunculardan Ersin Destanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı,

Milot Rashica ise maça yedek başladı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Günok ve Joao Mario'yu ilk 11'de görevlendirdi..

Ciro Immobile bu sezon 7'inci golünü attıCiro Immobile bu sezon 7'inci golünü attı

IMMOBILE'DEN 7 YIL SONRA İLK

Beşiktaş'ın Gaziantep FK karşısında gol sevinci yaşayan yıldızı Ciro Immobile, 7 yıl sonra bir ilki başardı.

İtalyan futbolcu ilk 7 maçında 7 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

Ekim 2017'de Adis Jahovic, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısı göstermişti. 7 yıl sonra bunu başaran ilk isim Immobile oldu..

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