Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan transfer müjdesi! Canlı yayında açıkladı! Berat Albayrak’a özel teşekkür

Ertuğrul Doğan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında konuştu

"TÜRK FUTBOLUNDAN TEMİZLENMELERİ GEREKİYOR"

"Adalet inancı yerleşene kadar yabancı VAR hakemi devam edilebilir. Oyuncumuzun kolu kırıldı. 2 metre boyu var. Hakem VAR'a sordum, hiçbir şey yok diyor. Problemlerin bir an önce çözülmesi gerekir. Ama bu hataların olmaması lazım. Gözle görülen, hata olmayan ve kasıtlı işler... VAR hakemi kasıtlı olarak penaltıları verdi. Olmayanları yarattı. Net bu. Bunların Türk futbolundan temizlenmeleri lazım. Bu iş de bize düşüyor. Hakemliğinin de bitirilmesi gerekiyordu. Bitirmesi iyi oldu. Bunların ne benim lehime ne de başkasına olması lazım."

"SAMSUNSPOR'U HER ZAMAN LİGDE GÖRMEK İSTERİZ"

"Samsun bizim komşumuz. Değerli arkadaşlarımız var. Başkan da çok değerli bir insan. Ciddi fedakarlıklarla kulübü yönetiyor. Kendisiyle konuştuk. Söylemlerimde yanlış anlama olduğunu söyledi. Niyetine inandığımı ifade ettim. Her söylemlerimizden farklı şeyler çıkarılıyor. Her zaman ligde olmasını istediğimiz bir takım. İnşallah bundan sonra hep Süper Lig'de olacaklar. Biz de başkanlar olarak söylemlerimize daha dikkatli etmeliyiz. Rizespor için de aynı durum geçerli. Hem onlar bizi hem de biz onları iyi ağırladık. Biz komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Samsunspor da bizi çok ağırladı. Spontane geliştiğini düşünüyorum. Oldu artık bir kez. Trabzonspor'un kimseyle sorunu olmaz. Dünyanın her tarafında taraftarımız var. Her yerde stat dolduruyoruz."

"MUHAMMED CHAM'IN BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Oyuncuyla ilgili bir sorun yok. 10 milyon euroluk beklenti aşağı iniyor. Biteceğini düşünüyorum. Trabzonspor orta sahası daha agresif bir hale bürünecek. Cham ile 3 isimle görüşüyoruz. Yerli bir futbolcu daha var. 34-35 yaşında transfer olacak derseniz o olmayacak. Lider stoper arayışımız da var. İnşallah kısa sürede açıklayacağız. Stoperde önemli bir oyuncu ile görüşüyoruz. Kontratlar gidip geliyor. Sağ bek ile stoper yetiştir gibi duruyor. Bir oyuncu uçakta geliyor, diğerini pazartesi getireceğiz. 6 oyuncunun ikisi olabilir. Araştırma değil kontrat aşamasındayız."

NWAKAEME SÜRECİ

"Hocamızın bu yönde talebi oldu. Biz de onu yerine getirdik.'

KARTAL ARAZİSİ İÇİN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

"Yeniden kiralanması konusunda son aşamaya gelen Kartal arazisiyle ilgili olarak konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan; "Kartal Arazisi, Trabzonspor'un tek arazisidir. Diğer İstanbul takımlarına olduğu gibi devletimizden Trabzonspor'a onlarca arazi tahsis edilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada önemli bir teşekkürü de Sayın Berat Albayrak'a etmek istiyorum. Her konuda Trabzonspor'un yanında oldu. Bizlere dostluğunu arkadaşlığını ve Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman gösterdi." dedi."

"O SEVİYELERE ÇIKAMAYIZ"

"Para bulma ile günümüz geçiyor. Herkes bu tarafa bakıyor ama günümüzün büyük bir çoğunluğudna bu var. Başka takımlar gibi bütçelerimiz yok. Oraya çıkamayız. Ne yaptıkları da beni ilgilendirmiyor. Tek düşündüğüm Kartal'ı halledip, sponsorlarımı da hallederek kadro kurmak istiyorum. Taraftarımı da yanıma alıp sezona başlamayı hedefliyorum."