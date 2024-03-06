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TFF'den 2. ve 3. Lig kararı! Maçlar YouTube'dan yayınlanacak

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. ve 3. Lig maçlarının kurumsal YouTube hesabından canlı yayınlanmaya başlayacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 10:47 Güncelleme 06 Mart 2024, 10:47
TFF’den 2. ve 3. Lig kararı! Maçlar YouTube’dan yayınlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. ve 3. Lig maçlarının kurumsal YouTube hesabından canlı yayınlanmaya başlayacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, ilk canlı test yayınının Kastamonu Gazi Stadyumu'nda bugün saat 14.00'te oynanacak GMG Kastamonuspor-Sarıyer maçı olacağı belirtildi.

HER KULÜBÜN HER HAFTA EN AZ BİR MAÇI YAYINLANACAK
Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2 ve 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayımlanmasıyla, bu liglerdeki maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca tüm dünyadaki futbolseverlerin yetenekli futbolcuları da izleme fırsatı bulmasının hedeflendiği kaydedildi.

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