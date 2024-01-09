Çizme basını müjdeyi verdi! Dzeko’nun Bonucci’yi ikna ettiğini bildirdi

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde kadrosuna lider bir stoper katmak için görüşmelerin hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid forması giyen Savic ile masaya oturdu. Ancak yıldız futbolcunun maliyeti 1.5 yıl için 6 milyon Euro olunca Fenerbahçe masadan kalktı. Fenerbahçe'nin son görüştüğü isim İtalyan stoper Leonardo Bonucci oldu.

Sarı-Lacivertliler bu sezon için 500 bin Euro gelecek sezon içinse İtalyan yıldıza 1.5 milyon Euro'ya teklif etti. İtalyan medyasından Calcio Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun araya girdiği ve Bonucci'yi ikna ettiği ifade edildi. Bonucci'nin 1-2 gün içinde İstanbul'a gelebileceği belirtildi. Dzeko'nun menajerlik şirketiyle Bonucci'nin menajerlik şirketinin aynı olması da dikkatleri epey çekti.