Çizme basını müjdeyi verdi! Dzeko’nun Bonucci’yi ikna ettiğini bildirdi

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde kadrosuna lider bir stoper katmak için görüşmelerin hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid forması giyen Savic ile masaya oturdu. Ancak yıldız futbolcunun maliyeti 1.5 yıl için 6 milyon Euro olunca Fenerbahçe masadan kalktı. Fenerbahçe'nin son görüştüğü isim İtalyan stoper Leonardo Bonucci oldu.
Union Berlin forması giyen 36 yaşındaki Leonardo Bonucci'nin Alman ekibiyle karşılıklı anlaşarak bonservisini eline aldığı iddia edildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun gece geç saatlere kadar Bonucci'nin menajeriyle görüştüğü öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler bu sezon için 500 bin Euro gelecek sezon içinse İtalyan yıldıza 1.5 milyon Euro'ya teklif etti. İtalyan medyasından Calcio Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun araya girdiği ve Bonucci'yi ikna ettiği ifade edildi. Bonucci'nin 1-2 gün içinde İstanbul'a gelebileceği belirtildi. Dzeko'nun menajerlik şirketiyle Bonucci'nin menajerlik şirketinin aynı olması da dikkatleri epey çekti.