56 günlük mucize! Vincenzo Montella A Milli Takım’da mucize dokunuşlar yaptı: EURO 2024 yolunu açmayı bildi

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella , EURO 2024 biletini kapan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına geçtikten sonra başarılı bir grafik çizdi. 56 günlük süreçte sadece 20 gün takımla beraber olsa da Montella, alkış topladı. Takıma her alanda dokunuşlar yapan Montella, pozitif değişimin de öncüsü oldu. İtalyan çalıştırıcının yaşattığı mucizeyle ilgili detayları TAKVİM ortaya çıkardı. İşte adım adım o süreç:

2-KÜÇÜK, KRİTİK DOKUNUŞLAR İtalyan hoca, sil baştan yapmadı ama kritik dokunuşlar gerçekleştirdi. Adana Demir'deki forvetsiz sistemi başarıyla uyguladı. Abdülkerim, İsmail Yüksek, Yusuf Sarı, Kenan Yıldız , Samet Akaydın gibi isimleri takıma adapte etti.

1-SEVGİ ORTAMI OLUŞTU 21 Eylül'de göreve başlayan Montella, takımda Stefan Kuntz döneminde kaybedilen sevgi ortamını yeniden oluşturdu. Futbolculara kendisini değerli hissettirdi. Bu durum performansa olumlu yansıdı.

3-MUHTEŞEM ANALİZLER

Montella, ekibiyle birlikte rakip analizlerini mükemmel bir şekilde yaptı. Hırvatistan'a farklı, Letonya, Almanya ve Galler'e karşı farklı oyun ve stratejilerle sahada yer aldık.

4-TAKIM SAVUNMASI OTURDU

En büyük sorunlarımızdan biri olan takım savunması Montella döneminde pozitif şekilde seyretti. 4 maçta sadece 3 gol yememiz de bunu kanıtladı.

5-FORMA ADALETİNİ SAĞLADI

Tüm olumlu dokunuşların yanı sıra Montella, hem kadro hem de forma adaletini tesis etti. Futbol kamuoyunun büyük bir bölümü de yerinde tercihleri nedeniyle Montella'ya tam not verdi.