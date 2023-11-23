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56 günlük mucize! Vincenzo Montella A Milli Takım'da mucize dokunuşlar yaptı: EURO 2024 yolunu açmayı bildi

Kuntz döneminde dibe vuran Türkiye A Milli Takımı’nda Vincenzo Montella fark yarattı. Önce sevgi ortamını oluşturan Montella, daha sonra kadroya kritik dokunuşlar yaptı. Rakip analizlerini harika yapan İtalyan hoca, takım savunmasını inşa etti ve forma adaletini de sağlayarak EURO 2024 yolunu açmayı bildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Kasım 2023 Güncelleme 23 Kasım 2023, 07:03
56 günlük mucize! Vincenzo Montella A Milli Takım’da mucize dokunuşlar yaptı: EURO 2024 yolunu açmayı bildi

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, EURO 2024 biletini kapan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına geçtikten sonra başarılı bir grafik çizdi. 56 günlük süreçte sadece 20 gün takımla beraber olsa da Montella, alkış topladı. Takıma her alanda dokunuşlar yapan Montella, pozitif değişimin de öncüsü oldu. İtalyan çalıştırıcının yaşattığı mucizeyle ilgili detayları TAKVİM ortaya çıkardı. İşte adım adım o süreç:

1-SEVGİ ORTAMI OLUŞTU
21 Eylül'de göreve başlayan Montella, takımda Stefan Kuntz döneminde kaybedilen sevgi ortamını yeniden oluşturdu. Futbolculara kendisini değerli hissettirdi. Bu durum performansa olumlu yansıdı.

2-KÜÇÜK, KRİTİK DOKUNUŞLAR
İtalyan hoca, sil baştan yapmadı ama kritik dokunuşlar gerçekleştirdi. Adana Demir'deki forvetsiz sistemi başarıyla uyguladı. Abdülkerim, İsmail Yüksek, Yusuf Sarı, Kenan Yıldız, Samet Akaydın gibi isimleri takıma adapte etti.

3-MUHTEŞEM ANALİZLER
Montella, ekibiyle birlikte rakip analizlerini mükemmel bir şekilde yaptı. Hırvatistan'a farklı, Letonya, Almanya ve Galler'e karşı farklı oyun ve stratejilerle sahada yer aldık.

4-TAKIM SAVUNMASI OTURDU
En büyük sorunlarımızdan biri olan takım savunması Montella döneminde pozitif şekilde seyretti. 4 maçta sadece 3 gol yememiz de bunu kanıtladı.

5-FORMA ADALETİNİ SAĞLADI
Tüm olumlu dokunuşların yanı sıra Montella, hem kadro hem de forma adaletini tesis etti. Futbol kamuoyunun büyük bir bölümü de yerinde tercihleri nedeniyle Montella'ya tam not verdi.

DAHA İLERİYİ HEDEFLİYORUZ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki hedefleri hakkında konuştu. Büyükekşi, "Almanya'da başarılı olmak istiyoruz. Biz, iyi bir takım olduk. EURO 2024'te sadece gruptan çıkmak değil, daha ileriyi hedefliyoruz. Bu güç ve irade bizde var. Hayal ettik. Avrupa Şampiyonası'na katılma hayalimiz bitti. Şimdi ise gruplardan çıkmak ve daha ileriye gitmeyi arzu ediyoruz" açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan'a destekleri için teşekkür eden Büyükekşi ayrıca, "Her dönemde yeni yıldızlar yetiştiriyoruz. Herkesi tek tek kutluyorum. Bu başarı devam edecek" şeklinde konuştu.

MİLLİLER YURDA DÖNDÜ
Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve EURO 2024 Elemeleri'ni lider bitiren A Milli Takımımız dün yurda döndü. Mutlu oldukları gözlenen milli futbolcular, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen futbolseverleri de kırmadı. Milliler daha sonra, İstanbul Havalimanı'ndan kendileri için ayrılan araçlarla ayrıldı.

GÖNÜLLERİN 'YILDIZ'I
Kariyerine İtalyan devi Juventus'ta devam eden ve yakın zamanda Almanya'yı değil, Türkiye'yi seçen Kenan Yıldız, hem performansı hem de milli formaya olan tutkusu ile göz doldurdu. İlk kez milli formayı Hırvatistan karşısında giyen Yıldız, Almanya maçında attığı gol ve formuyla Panzerler'i üzmüştü. Futbolseverlerden tam not alan 18'lik yetenek, 1-1 biten Galler karşılaşmasında ise yedeklerde yer aldı ve 59'da oyuna girdi. Ay-Yıldızlı ekibimize penaltı kazandıran Yıldız, oyuna girmeden önce milli formayı öptü. Yıldız'ın o anları, sosyal medyayı salladı. Futbolseverler, "Kenan, gönüllerin yıldızı" yorumunu yaptı.

CAN UZUN KAPIŞMASI
Kenan Yıldız'ın Türkiye formasıyla gösterdiği performansın ardından Almanya, Nürnberg'den Can Uzun için düğmeye bastı. Almanlar, 19 yaşındaki futbolcuya teklif yaparken, TFF yetkilileri de genç oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Santrfor pozisyonunda oynayan Uzun bu sezon 15 maçta 8 gol, 3 asist üretti. Futbolcu, 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Öte yandan Uzun'un Kenan Yıldız'ı telefonla arayarak tebrik ettiği öğrenildi.

EMANUELE MONTELLA KORKUTTU
Milli Takım uçağı, Vincenzo Montella'nın kardeşi Emanuele Montella'nın rahatsızlığı nedeniyle Münih'e acil iniş yapmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Emanuele Montella'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi. Vincenzo Montella ile Emanuele Montella'nın birlikte Roma'ya gideceği de ifade edildi.

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