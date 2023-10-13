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Jürgen Klopp Fenerbahçeli oyuncuya göz koydu! Szymanski’yi 2019’dan bu yana takip ettiği ortaya çıktı

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un Szymanski’yi 2019’dan bu yana takip ettiği ortaya çıktı. Alman teknik adamın Szymanski’nin Fenerbahçe’ye transferine sevindiği ve “Bir de kendisini zorlu ve sert bir ligde görelim” dediği de iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ekim 2023 Güncelleme 13 Ekim 2023, 06:58
Jürgen Klopp Fenerbahçeli oyuncuya göz koydu! Szymanski’yi 2019’dan bu yana takip ettiği ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski çubuklu forma altında gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takmış durumda.

En ciddi takipçisi ise İngiliz devi Liverpool. Gelen bilgilere göre Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp 2019 yılından bu yana Szymanski'yi dikkatle takip ediyor. Klopp, Szymanski'nin Fenerbahçe'ye transferini öğrendiğinde "Şimdi onu bir de zorlu ve çekişmeli bir ligde izleyelim" dediği de gelen haberler arasında.

SEZON SONU TEKLİF GELEBİLİR
Liverpool'lu kurmayların sezon bitimine kadar Szymanski'yi yakından takip edeceği kesin gibi. Szymanski bu performansını sürdürdüğü taktirde Liverpool'un transfer için Fenerbahçe'nin kapısını çalması yüksek bir ihtimal.

Bunun yanında Liverpool'lu kurmayların Polonyalı yıldızı milli takımdayken de izledikleri ifade ediliyor. Sezon sonunda ciddi ve iyi bir teklifle gelinmesi durumunda ise Fenerbahçe'nin masaya oturabileceği iddia ediliyor.

Sebastian Szymanski gollerine Polonya'da da devam etti. Yıldız futbolcu, Faroe Adaları'nı 2-0 yendikleri maçta 4'te gol attı. Diğerini Antalyalı Adam Buksa 65'te kaydetti.

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