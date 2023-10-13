Jürgen Klopp Fenerbahçeli oyuncuya göz koydu! Szymanski’yi 2019’dan bu yana takip ettiği ortaya çıktı

En ciddi takipçisi ise İngiliz devi Liverpool. Gelen bilgilere göre Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp 2019 yılından bu yana Szymanski'yi dikkatle takip ediyor. Klopp, Szymanski'nin Fenerbahçe'ye transferini öğrendiğinde "Şimdi onu bir de zorlu ve çekişmeli bir ligde izleyelim" dediği de gelen haberler arasında.