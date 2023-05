Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'e alacağı isimler merak ediliyor!

ŞAHISLAR FARKLI OLURSA DÖNERİM

Sezon başında Beşiktaş'ta kadro dışı kalan, devam eden süreçte Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, Siyah-Beyazlı takımda Valerien Ismael döneminde yaşadığı krize ilişkin Tivibu Spor'a konuştu. Saatçı, "Süreçler hep yanlış anlatıldı. En büyük hatam sessiz kalmamdı. Oyuna geç girdim, erkenden çıkarıldım. Soyunma odasında gençlik ateşiyle camı kırdım. Kapıyı tekmelemedim. Bu da sinirden oldu. Beşiktaş'ta ilk başladığım zamanlarda asgari ücretle oynuyordum. Kendimi değersiz hissettim, hep yalnız kaldım" dedi. Serdar, Beşiktaş'a bir gün dönüp dönmeyeceği hakkında ise "Türkiye'ye dönersem, önceliğim Beşiktaş olur. Ama şahıslar farklı olursa" diye konuştu.



KAYSERİ'DEN TAHKİM HAMLESİ

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut ile ilgili açılan davada futbolcuyu haklı bulmuştu. Yukatel Kayserispor, eski futbolcularının Kara Kartal'a transferiyle ilgili verilen bu karar sonrasında konuyu Tahkim Kurulu'na taşıdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kurulu'na başvurmuş bulunmaktayız" denildi.



KARTAL 6 EKSİKLE GİTTİ

Süper Lig'in 33. haftasında bugün Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosunda eksikler dikkati çekti. Antalyaspor maçı kamp kadrosunda uzun süreli sakatlıkları olan Tayyip Talha Sanuç ve Dele Alli dışında, sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Omar Colley, Salih Uçan ile Kevin N'Koudou yer almadı.



YAPAMIYORSANIZ GİDİN

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye bir istifa çağrısı da Beşiktaş'tan geldi. Ahmet Nur Çebi, "Büyükekşi bize el, parmak kaldırdı. Bu tutumu devam ediyor. Hep Merkez Hakem Kurulu suçlu ve sizin hiç suçunuz yok. Büyükekşi iyi niyetli ama konuları çözemiyor. Bugüne kadar göremedim. Çözemiyorsanız, gitmeyi bilmeniz lazım! Kurulların adaletli olduğunu ve karşımızda olmadıklarını göstermeleri lazım. Kurullar insanların haklarının verildiği veya yenildiği yerlerdir. Bu kurulların taraflı olduğu hissi oluşursa, bu tehlikedir" diye konuştu.



CENK TOSUN İÇİN SARI ALARM

Bu sezon oynadığı toplam 30 maçta 15 gol 4 asistlik performansıyla Beşiktaş taraftarlarını coşturan Cenk Tosun, Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcu, bugünkü Antalyaspor karşılaşmasında kart görmesi halinde Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

KARTAL'A MENDY TEKLİFİ

Teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte büyük bir ivme yakalayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen son isim ise Leicester City forması giyen Nampalys Mendy oldu. 30 yaşındaki Senegalli ön libero menajerler aracılığıyla Kartal'a teklif edildi. Tecrübeli futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Leicester City, İngiltere Premier Lig'de düşme hattında yer alıyor. İngiliz ekibinin yeni sözleşme teklifine henüz cevap vermeyen Mendy'nin takımının küme düşmesi durumunda kesin olarak Leicester'dan ayrılması bekleniyor. Bu sezon 22 maçta görev alan yıldız oyuncunun 1 gol, 1 asisti bulunuyor.



BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ ANTALYASPOR

Son lig maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı deviren ve zirveye daha yaklaşan Beşiktaş bugün Antalyaspor deplasmanında sahne alacak. Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanacak. Ligde, 31 maçta topladığı 65 puanla 3. sırada yer alan Kara Kartal kazanması durumunda maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye indirecek.



ADANA DEMİR-ALANYASPOR

Süper Lig'in 33. haftasında bugün Adana Demirspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. 21.00'de başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Maç öncesi Adana ekibinin 57, Alanya'nın ise 38 puanı bulunuyor.



YENİ SPORCULAR YETİŞMELİ

Kadın futbolunda Fenerbahçe ve Galatasaray'a sponsor olan Petrol Ofisi'nin yöneticisi Sinan Türkseven, "Gücümüz Onlarla reklamıyla yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan hedefledik" dedi.



FENERBAHÇE FİNALE YÜKSELDİ

Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Fenerbahçe Opet, normal süresini 3-0 kaybettiği mücadelenin altın setinde Vakıf- Bank'ı 15-11 yendi ve adını finale yazdırdı. Fenerbahçe finalde Eczacıbaşı ile karşılaşacak.



BUCKS'TA BUDENHOLZER AYRILDI

NBA ekibi Milwaukee Bucks'ta başantrenör Mike Budenholzer ile yollar ayrıldı. 2021'de şampiyonluk yaşayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, Doğu Konferansı play-off ilk tur serisinde Miami Heat'e elenmişti.



ANTEP'TEN TFF'YE BAŞVURU

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu sezon ligden çekilen Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda mücadele etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.



GÖZTEPE DİLİNİ GELİŞTİRİYOR

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Göztepe, bünyesindeki sporculara ve personellere farklı düzeylerde İngilizce eğitimleri imkanı sağladı. Bu doğrultuda İzmir ekibi dil kurumu ile iş birliği anlaşması yaptı.



LİONEL MESSİ ÖZÜR DİLEDİ

PSG'nin 2 hafta kadro dışı bıraktığı Lionel Messi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Messi,"Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün kararını bekliyorum." ifadelerini kullandı.



EFES'TEN 24 SAYI FARK

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda, Gaziantep Basketbol'u 106-82 yendi. Efes'te Shane Larkin ve Buğrahan Tuncer 18'er sayı ile oynadı.



İRFAN CAN KAHVECİ TRABZON'A KARŞI YOK

TFF Tahkim Kurulu İrfan Can Kahveci'ye Sivas maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle verdiği 2 maçlık cezayı onadı. Fenerbahçe, İrfan Can'ın cezasına itiraz etmişti. Bu durumda İrfan Can Kahveci, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.



ZAJC İMZAYA YAKIN

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek oyunculardan birisi olan Miha Zajc için olumlu gelişmeler yaşınıyor. Sloven futbolcunun yeni sözleşme için ikna olmaya yakın olduğu öğrenildi. Teknik direktör Jorge Jesus da her zaman iyi bir alternatif olan Zajc'ın takımda kalmasından yana tavır aldığı da ifade ediliyor. Merkez orta saha ve forvet arkasında görev yapabilen Miha Zajc Fenerbahçe'ye 2019 yılında imza atmıştı.



RANGERS'IN GÖZÜ OSAYİ SAMUEL'DE

İskoç medyasında Glasgow Rangers'in Osayi için teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Osayi'yi İngiliz kulüpleri de takip ediyor.