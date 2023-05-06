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    Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'e alacağı isimler merak ediliyor!

    Başakşehir önünde Dubois’ya forma vermeyi düşünen Okan Buruk 11’e alacağı yerli oyuncu konusunda kararsız. Tecrübeli hocanın ilk seçeneği orta alanda Oliveira-Berkan değişikliği. İşte sizler için derlediğimiz 6 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Yüzde 70 Berkan yüzde 30 Yunus!

    Sahasında oynayacağı kritik Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri merak konusu. Tecrübeli hoca Sam Adekugbe'nin hem kötü performansı hem de amcasının cenazesi için ülkesine gitmesinden dolayı sol bekte değişim yapacak. Leo Dubois'ya bu bölgede forma vermeyi düşünen Buruk'un 3 yerli kuralından dolayı hangi ismi 11'e alacağı ise merak konusu.

    Florya'dan gelen bilgilere göre formaya en yakın isim Berkan Kutlu. Okan Buruk'un derbideki kötü performansı eleştiri konusu olan Sergio Oliveira'yı kulübeye çekip Berkan'ı oynatmaya sıcak baktığı öğrenildi. Buruk'un kafasındaki ikinci isim ise Yunus Akgün. Bu formülde ise genç yıldız, Milot Rashica'nın yerine 11'de forma giyecek. Ancak Buruk'un ilk tercihinin Berkan olduğu, son kararın ise bugün yapılacak idmanın ardından verileceği ifade edildi.



    TRANSFERLER YENİ SİSTEME GÖRE!
    Trabzonspor için transfer harekatı erkenden başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica ise yönetim kuruluna sunduğu transfer listesinde özellikle gelecek sezonki oyun formasyonunu ve bu formasyonuna uygun oyuncuların transfer edilmesi gerektiğini talep etti. Bjelica'nın gelecek sezon için yapılacak olan transferlerin 4-3-3'lük oyun formasyonunu oynayabilecek özelliklerde olmasını talep ettiği ve kendi sunduğu listede de bu formasyonda oynayabilecek isimleri istediği öğrenildi.

    BEKLER İKİ YÖNLÜ OLACAK
    Özellıkle transfer edilecek bek oyuncularının iki yönlü olmasının çok önemli olduğu ve bu mevkilere yapılacak transferlerde bu kriterin ön planda tutulacağı belirtildi. Yönetimin en önemli hedeflerinden bir tanesi ise sezon bitmeden birkaç transferi sonuçlandırmak ve kamp dönemine kadar gelecek sezonki kadronun iskeletinin önemli bir bölümünü oturtmak olacak.



    VAN DEN BOOMEN MÜJDESİ
    İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Branco van den Boomen'dan müjdeli haber geldi. Fransız basını, Hollandalı futbolcunun Toulouse kulübü ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldığını yazdı. Bu gelişme sonrasında Sarı-Kırmızılılar'ın Boomen ile ilgili temaslarına hız vermesi bekleniyor. Orta alanda Sergio Oliveira'ya bu sezon alternatif bulmakta çok zorlanan Okan Buruk'un yıldız futbolcunun transferi konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor.



    GÜNEY AMERİKA MASASI!
    Cimbom'un 3 yıldızı Fernando Muslera, Mauro Icardi ve Lucas Torreira, ortak arkadaşları ile beraber yemek yedi. Instagram üzerinden paylaşılan fotoğrafın altına Galatasaraylı taraftarların, "Güney Amerika masası toplanmış" yorumunu yapması dikkat çekti.



        MAREK HAMSIK GERİ DÖNDÜ
        Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Marek Hamsik'in futbolu bırakabileceği yönündeki iddialar güçlense de yıldız oyuncu teknik direktör Nenad Bjelica ile hem formayı kaptı, hem de antrenmanlardaki enerjisi geri geldi. Trabzonspor'da 15 maçlık aradan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez ilk 11'de forma şansı bulan Hamsik, Bjelica ile antrenmanlarda çok şey paylaşmaya ve sahadaki performansını daha da artırmaya başladı. Hamsik'in ligin kalan süresinde formasını koruması ve tüm maçlarda görev alması bekleniyor.

        ÜLKEMİZ İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ
        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe'yi ziyaret etti. Kasapoğlu, "Kulüplerimizin yeni mevzuat çerçevesindeki hazırlıkları, Göztepe'nin bu noktada yeni ortaklık yapısı, yabancı sermaye iş birliği, bunlar da ülkemiz açısından yeni başlangıçlar. Ben bunların da Türk sporunu, Türk futbolunu daha farklı noktalara taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu. Kasapoğlu'na ziyareti sonunda Göztepe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Sepil tarafından forma hediye edildi.


        LAZAR MARKOVIC KALMAK İSTİYOR
        Ülkemizi sarsan depremlerin sonrasında 'yardım transferi' kapsamında Gaziantep FK'dan Trabzonspor'a gelen Lazar Markovic takımda kalmayı hedefliyor. Nenad Bjelica'nın da Sırp futbolcudan memnun olduğu öğrenildi.



        ALEX ARDA GÜLER'E BAYILIYOR
        Fenerbahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel, katıldığı bir programda efsane yıldız Alex de Souza ve Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Samet Güzel, "Alex Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak ister mi" sorusuna, "Buna ben direkt olarak cevap veremem. Ama onun nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama ben onu Fenerbahçe'nin başında görmek isterim. Onun da isteyeceğini düşünüyorum" dedi. Samet Güzel, futbol tarzı Alex de Souza'ya benzetilen Arda Güler için de "Alex, Arda Güler'e bayılıyor. Tarzını ve cesaretli yapısını çok seviyor. Oynama fırsatı bulmasını istiyor ve destekliyor" ifadelerini kullandı. Alex daha önce de Arda Güler ile ilgili olarak övgü dolu sözler sarf etmişti.



            FENERBAHÇE'YE 2 MÜJDE
            Fenerbahçe'ye Enner Valencia ve İsmail Yüksek'ten iyi haber geldi. İki oyuncu da tedavilerinin ardından takımla çalışmalara başladı. Yarın Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, sakatlığını atlatan isimlerin takıma dönmesi, Teknik Direktör Jorge Jesus'un elini oldukça güçlendirdi.

            TAKİPTELER
            Zira İsmail Yüksek'in yetişmesi düşük bir ihtimal olarak görülüyordu. Giresun maçında Valencia'nın partnerinin Batshuayi ya da King olması bekleniyor. Öte yandan tedavileri devam eden Altay Bayındır ve Lincoln bireysel çalışmalarını sürdürürken, Fenerbahçe sağlık ekibi iki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.



            1 ŞAMPİYONLUK BENFICA'YA YETMEZ!
            Jorge Jesus, Portekiz liginde şampiyonluk yarışı veren eski takımı Benfica ve teknik direktörü Roger Schmidt hakkında çarpıcı sözler söyledi. Benfica'nın son kupasını 2019'da kazandığı hatırlatılan Jesus, "Birkaç yıldır Benfica bir şey kazanamadı ama Schmidt'in bu sezonki başarısı beni şaşırtmadı. Fakat taraftarları memnun etmek için sadece bir şampiyonluk yeterli değil." ifadelerini kullandı. Şampiyonluk için belirleyici maçlardan biri olan Braga karşılaşması hakkında da konuşan Jesus, "Benfica'nın kazanacak her şeyi var, ancak SC Braga oyuncuları karakterleriyle oyunu son ana kadar zorlayacaklar" açıklamasını yaptı.



            ŞAHISLAR FARKLI OLURSA DÖNERİM
            Sezon başında Beşiktaş'ta kadro dışı kalan, devam eden süreçte Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, Siyah-Beyazlı takımda Valerien Ismael döneminde yaşadığı krize ilişkin Tivibu Spor'a konuştu. Saatçı, "Süreçler hep yanlış anlatıldı. En büyük hatam sessiz kalmamdı. Oyuna geç girdim, erkenden çıkarıldım. Soyunma odasında gençlik ateşiyle camı kırdım. Kapıyı tekmelemedim. Bu da sinirden oldu. Beşiktaş'ta ilk başladığım zamanlarda asgari ücretle oynuyordum. Kendimi değersiz hissettim, hep yalnız kaldım" dedi. Serdar, Beşiktaş'a bir gün dönüp dönmeyeceği hakkında ise "Türkiye'ye dönersem, önceliğim Beşiktaş olur. Ama şahıslar farklı olursa" diye konuştu.

            KAYSERİ'DEN TAHKİM HAMLESİ
            Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut ile ilgili açılan davada futbolcuyu haklı bulmuştu. Yukatel Kayserispor, eski futbolcularının Kara Kartal'a transferiyle ilgili verilen bu karar sonrasında konuyu Tahkim Kurulu'na taşıdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kurulu'na başvurmuş bulunmaktayız" denildi.

            KARTAL 6 EKSİKLE GİTTİ
            Süper Lig'in 33. haftasında bugün Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosunda eksikler dikkati çekti. Antalyaspor maçı kamp kadrosunda uzun süreli sakatlıkları olan Tayyip Talha Sanuç ve Dele Alli dışında, sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Omar Colley, Salih Uçan ile Kevin N'Koudou yer almadı.

            YAPAMIYORSANIZ GİDİN
            TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye bir istifa çağrısı da Beşiktaş'tan geldi. Ahmet Nur Çebi, "Büyükekşi bize el, parmak kaldırdı. Bu tutumu devam ediyor. Hep Merkez Hakem Kurulu suçlu ve sizin hiç suçunuz yok. Büyükekşi iyi niyetli ama konuları çözemiyor. Bugüne kadar göremedim. Çözemiyorsanız, gitmeyi bilmeniz lazım! Kurulların adaletli olduğunu ve karşımızda olmadıklarını göstermeleri lazım. Kurullar insanların haklarının verildiği veya yenildiği yerlerdir. Bu kurulların taraflı olduğu hissi oluşursa, bu tehlikedir" diye konuştu.

            CENK TOSUN İÇİN SARI ALARM
            Bu sezon oynadığı toplam 30 maçta 15 gol 4 asistlik performansıyla Beşiktaş taraftarlarını coşturan Cenk Tosun, Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcu, bugünkü Antalyaspor karşılaşmasında kart görmesi halinde Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

            KARTAL'A MENDY TEKLİFİ
            Teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte büyük bir ivme yakalayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen son isim ise Leicester City forması giyen Nampalys Mendy oldu. 30 yaşındaki Senegalli ön libero menajerler aracılığıyla Kartal'a teklif edildi. Tecrübeli futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Leicester City, İngiltere Premier Lig'de düşme hattında yer alıyor. İngiliz ekibinin yeni sözleşme teklifine henüz cevap vermeyen Mendy'nin takımının küme düşmesi durumunda kesin olarak Leicester'dan ayrılması bekleniyor. Bu sezon 22 maçta görev alan yıldız oyuncunun 1 gol, 1 asisti bulunuyor.

            BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ ANTALYASPOR
            Son lig maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı deviren ve zirveye daha yaklaşan Beşiktaş bugün Antalyaspor deplasmanında sahne alacak. Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanacak. Ligde, 31 maçta topladığı 65 puanla 3. sırada yer alan Kara Kartal kazanması durumunda maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye indirecek.

            ADANA DEMİR-ALANYASPOR
            Süper Lig'in 33. haftasında bugün Adana Demirspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. 21.00'de başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Maç öncesi Adana ekibinin 57, Alanya'nın ise 38 puanı bulunuyor.

            YENİ SPORCULAR YETİŞMELİ
            Kadın futbolunda Fenerbahçe ve Galatasaray'a sponsor olan Petrol Ofisi'nin yöneticisi Sinan Türkseven, "Gücümüz Onlarla reklamıyla yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan hedefledik" dedi.

            FENERBAHÇE FİNALE YÜKSELDİ
            Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Fenerbahçe Opet, normal süresini 3-0 kaybettiği mücadelenin altın setinde Vakıf- Bank'ı 15-11 yendi ve adını finale yazdırdı. Fenerbahçe finalde Eczacıbaşı ile karşılaşacak.

            BUCKS'TA BUDENHOLZER AYRILDI
            NBA ekibi Milwaukee Bucks'ta başantrenör Mike Budenholzer ile yollar ayrıldı. 2021'de şampiyonluk yaşayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, Doğu Konferansı play-off ilk tur serisinde Miami Heat'e elenmişti.

            ANTEP'TEN TFF'YE BAŞVURU
            Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu sezon ligden çekilen Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda mücadele etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

            GÖZTEPE DİLİNİ GELİŞTİRİYOR
            Türkiye'nin köklü kulüplerinden Göztepe, bünyesindeki sporculara ve personellere farklı düzeylerde İngilizce eğitimleri imkanı sağladı. Bu doğrultuda İzmir ekibi dil kurumu ile iş birliği anlaşması yaptı.

            LİONEL MESSİ ÖZÜR DİLEDİ
            PSG'nin 2 hafta kadro dışı bıraktığı Lionel Messi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Messi,"Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün kararını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

            EFES'TEN 24 SAYI FARK
            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda, Gaziantep Basketbol'u 106-82 yendi. Efes'te Shane Larkin ve Buğrahan Tuncer 18'er sayı ile oynadı.

            İRFAN CAN KAHVECİ TRABZON'A KARŞI YOK
            TFF Tahkim Kurulu İrfan Can Kahveci'ye Sivas maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle verdiği 2 maçlık cezayı onadı. Fenerbahçe, İrfan Can'ın cezasına itiraz etmişti. Bu durumda İrfan Can Kahveci, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

            ZAJC İMZAYA YAKIN
            Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek oyunculardan birisi olan Miha Zajc için olumlu gelişmeler yaşınıyor. Sloven futbolcunun yeni sözleşme için ikna olmaya yakın olduğu öğrenildi. Teknik direktör Jorge Jesus da her zaman iyi bir alternatif olan Zajc'ın takımda kalmasından yana tavır aldığı da ifade ediliyor. Merkez orta saha ve forvet arkasında görev yapabilen Miha Zajc Fenerbahçe'ye 2019 yılında imza atmıştı.

            RANGERS'IN GÖZÜ OSAYİ SAMUEL'DE
            İskoç medyasında Glasgow Rangers'in Osayi için teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Osayi'yi İngiliz kulüpleri de takip ediyor.

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            Haberler Spor Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'e alacağı isimler merak ediliyor!
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