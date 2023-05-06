Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'e alacağı isimler merak ediliyor!

Sahasında oynayacağı kritik Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri merak konusu. Tecrübeli hoca Sam Adekugbe'nin hem kötü performansı hem de amcasının cenazesi için ülkesine gitmesinden dolayı sol bekte değişim yapacak. Leo Dubois'ya bu bölgede forma vermeyi düşünen Buruk'un 3 yerli kuralından dolayı hangi ismi 11'e alacağı ise merak konusu.

Florya'dan gelen bilgilere göre formaya en yakın isim Berkan Kutlu. Okan Buruk'un derbideki kötü performansı eleştiri konusu olan Sergio Oliveira'yı kulübeye çekip Berkan'ı oynatmaya sıcak baktığı öğrenildi. Buruk'un kafasındaki ikinci isim ise Yunus Akgün. Bu formülde ise genç yıldız, Milot Rashica'nın yerine 11'de forma giyecek. Ancak Buruk'un ilk tercihinin Berkan olduğu, son kararın ise bugün yapılacak idmanın ardından verileceği ifade edildi.





TRANSFERLER YENİ SİSTEME GÖRE!

Trabzonspor için transfer harekatı erkenden başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica ise yönetim kuruluna sunduğu transfer listesinde özellikle gelecek sezonki oyun formasyonunu ve bu formasyonuna uygun oyuncuların transfer edilmesi gerektiğini talep etti. Bjelica'nın gelecek sezon için yapılacak olan transferlerin 4-3-3'lük oyun formasyonunu oynayabilecek özelliklerde olmasını talep ettiği ve kendi sunduğu listede de bu formasyonda oynayabilecek isimleri istediği öğrenildi.

BEKLER İKİ YÖNLÜ OLACAK

Özellıkle transfer edilecek bek oyuncularının iki yönlü olmasının çok önemli olduğu ve bu mevkilere yapılacak transferlerde bu kriterin ön planda tutulacağı belirtildi. Yönetimin en önemli hedeflerinden bir tanesi ise sezon bitmeden birkaç transferi sonuçlandırmak ve kamp dönemine kadar gelecek sezonki kadronun iskeletinin önemli bir bölümünü oturtmak olacak.