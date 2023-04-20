Trabzonspor Başkanı Doğan: "Hocamız Trabzon ruhu taşıyor"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan özel açıklamalar yaptı. Doğan, göreve geldikleri ilk günden itibaren en büyük hedeflerinin Trabzonspor'u maddi ve manevi anlamda Türkiye'nin örnek kulübü haline getirmek olduğunu vurguladı.
Ertuğrul Doğan, "Hocamız, Trabzon ruhu taşıyor. İnatçı ve şampiyonluğu çok istiyor. Sahip olduğu tartışmasız özelliklerinin yanı sıra bize çok benzediği için de Trabzonsporumuza katabileceği çok şey var" diye konuştu.
Yeni teknik adamla planlamalara hemen başladıklarını aktaran Doğan, "Bugün hocamızla birlikte planlamalarımıza hemen başladık. Birlikte hem A Takım hem altyapı hem de scouting tarafını daha doğru bir şekilde organize ederek geleceğin Trabzonspor'unu inşa edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.