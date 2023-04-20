Trabzonspor Başkanı Doğan: "Hocamız Trabzon ruhu taşıyor"

Ertuğrul Doğan, "Hocamız, Trabzon ruhu taşıyor. İnatçı ve şampiyonluğu çok istiyor. Sahip olduğu tartışmasız özelliklerinin yanı sıra bize çok benzediği için de Trabzonsporumuza katabileceği çok şey var" diye konuştu.