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    Trabzonspor Başkanı Doğan: "Hocamız Trabzon ruhu taşıyor"

    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan özel açıklamalarda bulundu. Doğan, “Bjelica, Trabzon ruhu taşıyor. Bize çok benzediği için Trabzonsporumuza katabileceği çok şey var” dedi.

    Hocamız Trabzon ruhu taşıyor

    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan özel açıklamalar yaptı. Doğan, göreve geldikleri ilk günden itibaren en büyük hedeflerinin Trabzonspor'u maddi ve manevi anlamda Türkiye'nin örnek kulübü haline getirmek olduğunu vurguladı.

    Ertuğrul Doğan, "Hocamız, Trabzon ruhu taşıyor. İnatçı ve şampiyonluğu çok istiyor. Sahip olduğu tartışmasız özelliklerinin yanı sıra bize çok benzediği için de Trabzonsporumuza katabileceği çok şey var" diye konuştu.

    Yeni teknik adamla planlamalara hemen başladıklarını aktaran Doğan, "Bugün hocamızla birlikte planlamalarımıza hemen başladık. Birlikte hem A Takım hem altyapı hem de scouting tarafını daha doğru bir şekilde organize ederek geleceğin Trabzonspor'unu inşa edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        BJELICA SORUMLULUK ALDI
        Doğan, "Bu süreçte 3 teknik adamla görüştük. Takımımızın başında yer almak istemeyen, 'Sezon sonu geleyim' diyenlerle 2. bir görüşmemiz olmadı. Bjelica ise tüm bunlardan uzak bir yaklaşım gösterdi. Bir an önce sorumluluk almak istedi" diye konuştu.

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        Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Doğan: "Hocamız Trabzon ruhu taşıyor"
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