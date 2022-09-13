Çok tartışılan yabancı kuralı ile ilgili iki farklı uygulama gündeme oturdu!

Süper Lig'de çok tartışılan yabancı futbolcu sınırı ile ilgili ilginç detay sosyal medyada da çok tartışıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Avusturya ekibi Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir yabancı statüsünde forma giyiyor. 19 yaşındaki yıldız futbolcunun annesi ve babası Türk. Türkçe konuşuyor. Ama Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı statüsünde sayılıyor. Kasımpaşa'da forma giyen Mickael Tirpan'ın ise babası Türk, annesi ise Belçikalı... 28 yaşındaki futbolcu, yerli statüsünde oynuyor. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması gerektiğini vurguluyor.







ADALET NEREDE ACABA?

O yorumlardan bazıları ise şöyle: "Kasımpaşa'da Mickael Tirpan Türkçe'yi bilmiyor ve ismi Türk değil, ama ona rağmen Türk statüsünde oynayabiliyor. Yusuf Demir ise yabancı sayılıyor. Adalet nerede acaba? Yusuf Demir elin oğlu, Michael Tirpan evin oğlu!"