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    Çok tartışılan yabancı kuralı ile ilgili iki farklı uygulama gündeme oturdu!

    G.Saray’ın genç yıldızının anne ve babası Türk... Türkçe konuşuyor ama yabancı statüsünde... Kasımpaşalı Tirpan ise tek kelime Türkçe bilmiyor ve ismi Türk değil. Ona rağmen yerli statüsünde oynuyor.

    Hangisi Türk hangisi yabancı

    Süper Lig'de çok tartışılan yabancı futbolcu sınırı ile ilgili ilginç detay sosyal medyada da çok tartışıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Avusturya ekibi Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir yabancı statüsünde forma giyiyor. 19 yaşındaki yıldız futbolcunun annesi ve babası Türk. Türkçe konuşuyor. Ama Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı statüsünde sayılıyor. Kasımpaşa'da forma giyen Mickael Tirpan'ın ise babası Türk, annesi ise Belçikalı... 28 yaşındaki futbolcu, yerli statüsünde oynuyor. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması gerektiğini vurguluyor.



    ADALET NEREDE ACABA?
    O yorumlardan bazıları ise şöyle: "Kasımpaşa'da Mickael Tirpan Türkçe'yi bilmiyor ve ismi Türk değil, ama ona rağmen Türk statüsünde oynayabiliyor. Yusuf Demir ise yabancı sayılıyor. Adalet nerede acaba? Yusuf Demir elin oğlu, Michael Tirpan evin oğlu!"



    DÜZELTME YAPILMALI
    Anne babası Türk, ana dili gibi Türkçe konuşan bir çocuğumuzun yabancı statüsünde oynaması bana çok doğru gelmiyor. Bu konuda bir düzeltme yapabilecekse Federasyon'un düzeltme yapması daha doğru olur... Unutmamak gerekir ki daha öncesinde bu statüde olup yerli statüsünde oynayan oyuncular da vardı. (İlker YAĞCIOĞLU)



    G.SARAY'A BÜYÜK HAKSIZLIK
    Yusuf Demir'e neden bu hak tanınmıyor? Bu kadar yetenekli bir oyuncunun Türk statüsünde oynaması lazım... G.Saray'ın ve ailesinin bu konuda başvuru yapması lazım. Diğer takımlar için de bu geçerli. Milli Takımımız'da oynamak istemiş ve oynayamamış! Galatasaray için büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. (Evren TURHAN)



        2 DAKİKA AYRINTISI
        FIFA'nın 2020 yılında aldığı karara göre yaşı 21'i geçmeyen ve milli formayla en fazla 3 maça çıkan futbolcular ülke değişimi yapabiliyor. Ancak 19 yaşındaki Yusuf şu ana kadar Avusturya formasıyla 4 maça çıktığı için bu şansı 1 maçla kaçırdı. Demir, 4. maçında sadece 2 dakika sahada kaldı.

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