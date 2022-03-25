Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasını spor yazarları değerlendirdi: 4 yılın faturası oyunculara kesilemez

Fenerbahçe dün iki kritik oyuncusu için verilen kararla sarsıldı. Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı kalırken, resmi siteden yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanıldı ancak detaylar paylaşılmadı. Olayın perde arkasında ise 'oyundan çıkma' polemiği yatıyor.
Sarı-lacivertlilerin Arsenal'den büyük sükse yaparak kadrosuna kattığı ve tüm dünyanın gözünün F.Bahçe'ye çevrilmesine neden olan Mesut Özil, özellikle son iki maçta sahadan alınmasına sinirlendi. 33 yaşındaki yıldız, Konya karşısında 45. dakikada kulübeye çekilince teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi. "Beni neden çıkartıyorsun?" sorusunu hocasına yönelten Özil, kramponunu yere attı.
SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK
Mesut Özil'in bu hareketi sonrasında Ozan Tufan da takım arkadaşını teselli edip destek verince o da İsmail Kartal'ın kara listesine girdi. Sezon başında Watford'a gönderilen ancak devre arasında yeniden Kanarya'ya dönen 27 yaşındaki oyuncu, Konya karşısında 90. dakikada oyuna alınınca bu sefer çılgına döndü. Bu sezon ligde sadece iki maça ilk 11'de başlayan ve maçı tamamlayamayan Ozan tepkisini, İsmail Kartal'a yöneltirken teknik heyet de yaşananları başkan Ali Koç'a rapor etti. Koç, takımın Devler Ligi'ne katılmak için ikincilik yarışı verdiği süreçte yaşanan bu disiplinsiz ortama hemen müdahale edip ikiliyi kadro dışı bıraktı.
NEREDEN NEREYE!
27 OCAK 2021... "Kulübümüz için tarihi günlerden bir tanesi. Mesut gibi bir marka ülke futboluna çok şey katacak. Mesut'un kariyerini oturup konuşacak kişi ben değilim. Zaten herkes konuşuyor, herkes yazıyor, herkes biliyor. Hepiniz biliyorsunuz ki Mesut, sık sık Fenerbahçe'ye olan sevgisini, sevdasını, çocukluk zamanındaki Fenerbahçeliliğini çok değişik yerlerde hep dile getirdi. Ve bugün dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş oyuncularından biri olan Mesut, Fenerbahçe'sine kavuştu."
11 KASIM 2021..."Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Basında yer aldığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz, zaman zaman bunu dile getiriyor."