Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasını spor yazarları değerlendirdi: 4 yılın faturası oyunculara kesilemez

DÜNYA ÖZİL'İ KONUŞTU!

Kadro dışı kararı sonrasında Avrupa basınında Mesut Özil ile ilgili başlıklar da manşetleri süsledi.

İşte detaylar: The Athletic (İngiltere): "Özil, geçen sezon F.Bahçe'nin ligi 3. bitirmesine yardımcı olmuştu."

The Sun (İngiltere): "Baltalandı, Mesut Özil bilinmeyen bir nedenden dolayı kadro dışı kaldı."

Daily Mail (İngiltere): "Arsenal'de olduğu gibi Özil, F.Bahçe'de de kadro dışı."

L'Equipe (Fransa): "Yeniden, Arsenal'deki gibi takımdan ihraç edildi."

AS (İspanya): "Yine aynı senaryo... Eski Real Madrid oyuncusu Mesut artık A Takım ile antrenman yapmayacak."



BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEMİŞTİ

Sarı-lacivertlilerin 2023-24 sezonu sonuna kadar imza attırdığı Mesut Özil, yıllık 6 milyon Euro kazanıyor. Yıldız oyuncunun şu ana kadar F.Bahçe'ye maliyeti 15 milyon Euro'ya ulaşırken, Mesut için Arsenal'e bonservis bedeli ödenmemişti.

OZAN 3. KEZ KADRO DIŞI!

Ozan Tufan, 2015-16'da 7 milyon Euro'ya Bursaspor'dan alınmıştı. Sözleşmesi 2023 sezonu sonuna kadar uzatılan ve yıllık 12 milyon TL kazanan tecrübeli oyuncu daha önce de Aykut Kocaman döneminde iki kez kadro dışı kalmıştı.