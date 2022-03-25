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    • Spor
    • 25.03.2022 08:55
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    • 25.03.2022 09:08
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    Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasını spor yazarları değerlendirdi: 4 yılın faturası oyunculara kesilemez

    Fenerbahçe'nin iki yıldızı Mesut Özil ve Ozan Tufan flaş bir kararla kadro dışı bırakıldı. İki isim de son haftalarda formsuzluğu ile dikkat çekiyordu. Dünya basınında da gündem gelişmeyi spor yazarları değerlendirdi. Başkan Ali Koç'un Özil'i takımda istemediğine dikkat çeken spor yazarı Murat Özbostan, "Kasım ayında Koç, "Mesut ticareti bırakıp futbola odaklaması gerekir" diyerek zaten Özil'i kurtlar sofrasına atmıştı. Sonuçta bu sezonun ve bundan önceki başarısız 4 yılın faturası ne Mesut'a ne de başka bir oyuncuya kesilemez. Ama yönetimin hatalarından ansiklopedi olur! Son 6 maçtaki iyi sonuçlarla bahar gelmez!" ifadelerini kullandı.

    4 yılın faturası oyunculara kesilemez!

    Fenerbahçe dün iki kritik oyuncusu için verilen kararla sarsıldı. Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı kalırken, resmi siteden yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanıldı ancak detaylar paylaşılmadı. Olayın perde arkasında ise 'oyundan çıkma' polemiği yatıyor.

    Sarı-lacivertlilerin Arsenal'den büyük sükse yaparak kadrosuna kattığı ve tüm dünyanın gözünün F.Bahçe'ye çevrilmesine neden olan Mesut Özil, özellikle son iki maçta sahadan alınmasına sinirlendi. 33 yaşındaki yıldız, Konya karşısında 45. dakikada kulübeye çekilince teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi. "Beni neden çıkartıyorsun?" sorusunu hocasına yönelten Özil, kramponunu yere attı.


    SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK
    Mesut Özil'in bu hareketi sonrasında Ozan Tufan da takım arkadaşını teselli edip destek verince o da İsmail Kartal'ın kara listesine girdi. Sezon başında Watford'a gönderilen ancak devre arasında yeniden Kanarya'ya dönen 27 yaşındaki oyuncu, Konya karşısında 90. dakikada oyuna alınınca bu sefer çılgına döndü. Bu sezon ligde sadece iki maça ilk 11'de başlayan ve maçı tamamlayamayan Ozan tepkisini, İsmail Kartal'a yöneltirken teknik heyet de yaşananları başkan Ali Koç'a rapor etti. Koç, takımın Devler Ligi'ne katılmak için ikincilik yarışı verdiği süreçte yaşanan bu disiplinsiz ortama hemen müdahale edip ikiliyi kadro dışı bıraktı.

    NEREDEN NEREYE!
    27 OCAK 2021... "Kulübümüz için tarihi günlerden bir tanesi. Mesut gibi bir marka ülke futboluna çok şey katacak. Mesut'un kariyerini oturup konuşacak kişi ben değilim. Zaten herkes konuşuyor, herkes yazıyor, herkes biliyor. Hepiniz biliyorsunuz ki Mesut, sık sık Fenerbahçe'ye olan sevgisini, sevdasını, çocukluk zamanındaki Fenerbahçeliliğini çok değişik yerlerde hep dile getirdi. Ve bugün dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş oyuncularından biri olan Mesut, Fenerbahçe'sine kavuştu."

    11 KASIM 2021..."Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Basında yer aldığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz, zaman zaman bunu dile getiriyor."

        DÜNYA ÖZİL'İ KONUŞTU!
        Kadro dışı kararı sonrasında Avrupa basınında Mesut Özil ile ilgili başlıklar da manşetleri süsledi.
        İşte detaylar: The Athletic (İngiltere): "Özil, geçen sezon F.Bahçe'nin ligi 3. bitirmesine yardımcı olmuştu."
        The Sun (İngiltere): "Baltalandı, Mesut Özil bilinmeyen bir nedenden dolayı kadro dışı kaldı."
        Daily Mail (İngiltere): "Arsenal'de olduğu gibi Özil, F.Bahçe'de de kadro dışı."
        L'Equipe (Fransa): "Yeniden, Arsenal'deki gibi takımdan ihraç edildi."
        AS (İspanya): "Yine aynı senaryo... Eski Real Madrid oyuncusu Mesut artık A Takım ile antrenman yapmayacak."


        BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEMİŞTİ
        Sarı-lacivertlilerin 2023-24 sezonu sonuna kadar imza attırdığı Mesut Özil, yıllık 6 milyon Euro kazanıyor. Yıldız oyuncunun şu ana kadar F.Bahçe'ye maliyeti 15 milyon Euro'ya ulaşırken, Mesut için Arsenal'e bonservis bedeli ödenmemişti.

        OZAN 3. KEZ KADRO DIŞI!
        Ozan Tufan, 2015-16'da 7 milyon Euro'ya Bursaspor'dan alınmıştı. Sözleşmesi 2023 sezonu sonuna kadar uzatılan ve yıllık 12 milyon TL kazanan tecrübeli oyuncu daha önce de Aykut Kocaman döneminde iki kez kadro dışı kalmıştı.

        EŞİNDEN MESAJ VAR!
        Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, kadro dışı kararı sonrasında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, Rojin Tufan'ın mesajında "Haksızlığa uğradığın an Peygamber Efendimizin şu sözünü hatırla, Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez" ifadeleri kullanıldı.

        Fenerbahçe Yönetimi'nin iki oyuncuyu kadro dışı bırakmasını usta spor yazarları değerlendirdi:

        MESELE ÖZİL'İ İTİBARSIZLAŞTIRMAK... AVRUPA DA MEMNUN KALMIŞTIR!
        Murat Özbostan: Mesut'un imza törenini izledim bu satırları yazmadan önce. Ali Koç'un Mesut'la ilgili övgüleri, Devrek'e gidip yıldız futbolcu için röportajlar yapan kulüp televizyonu, Acun Ilıcalı'nın sözleri, onlarca basın mensubu, yaptığı yardımlar, insanlığı, mükemmelliği, eşi, çocuğu, ailesi, markası. Ve dünkü karar.. Koç, Mesut Özil'i güle oynaya getirse de bir süredir istemiyordu. Kasım ayında Koç, "Mesut ticareti bırakıp futbola odaklaması gerekir" diyerek zaten Özil'i kurtlar sofrasına atmıştı. Pereira oyuncunun itibarıyla oynuyordu.

        Arkasından İsmail Kartal ile başlayan süreç! Performansı iyi ya da kötü, alınan bu karar futbolcuyu itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değil. Ayrıca Almanlar'ı ve İngilizler'i de fazlasıyla memnun etmiştir! Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a hayırlı olsun. Sonuçta bu sezonun ve bundan önceki başarısız 4 yılın faturası ne Mesut'a ne de başka bir oyuncuya kesilemez. Ama yönetimin hatalarından ansiklopedi olur! Son 6 maçtaki iyi sonuçlarla bahar gelmez!


            YÖNETİMİ TEBRİK EDİYORUM İSMAİL KARTAL'A SAHİP ÇIKTI
            Gürcan Bilgiç: Kararın nedeni, Konya maçının devre arasında yaşananlar… Kriz anında teknik adamın kararını sorgulamak, saygısızlık yapmak doğru değil. Bu olaylar futbolun kendi gerginliğinde yaşansa da İsmail Kartal böyle bir seçime gittiyse demek ki kullanılan kelimeler haddini aşmış. 3 hafta önce Trabzon ile iddialı bir maça çıkılacakken Sosa'nın bir gece kulübünden alkollü şekilde çıktığının fotoğrafları medyaya yansıdı. Böyle bir olayda bile 'kadro dışı' seçeneği değerlendirilmedi. Ozan ve Mesut için bu noktaya gelindiyse 'bardağı taşıran damla' ile karşı karşıyayız demektir. F.Bahçe bu sıkıntıları Alex ile yaşadı. Ersun Yanal da Emre Belözoğlu ile yaşadı. Şimdi İsmail Kartal süreç içinde daha keskin düşünmek zorunda kaldı. Üstelik Mesut ve Ozan, Alex ve Emre kadar takım performansında yer kaplamadılar. Teknik direktörüne sahip çıktığı için yönetimi tebrik ediyorum.


            YILDIZ OYUNCULAR, SORUNLARI İLE BİRLİKTE YÖNETİLMELİDİR
            Ali Gültiken: Sezonun bitmesine bu kadar az zaman kala böyle kararlar almak tabii ki enteresan geliyor. Takımda her şey yolunda gibi görünüyordu, iyi bir oyun da ortaya çıktı, güçlü bir takım görüntüsü geri geldi. Onun için bu kararı dışarıdan anlayabilmek mümkün değil. Mesut'un zaten neler yapabileceği ve oyun şekli de biliniyor. O nedenle bu karara saha dışında yaşanan bazı şeylerin neden olması gerek. Ozan Tufan'ın da aynı davranışlar içinde bulunduğu bir karar gibi görünüyor. Kiraladığın ve performans sınırlarını bildiğin Ozan'ı bu dönemde kadro dışı bırakmak ilginç. Bu kadar yıldızın olduğu yerde bu oyuncular da sorunlarıyla birlikte yönetilebilmeli. Bunun yalnızca performans veya verimlilikle ilgili açıklanabileceğini de düşünmüyorum.

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            Haberler Spor Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasını spor yazarları değerlendirdi: 4 yılın faturası oyunculara kesilemez
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