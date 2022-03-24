SON DAKİKA! Fenerbahçe'de şok karar! Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı kaldı! İşte kararın perde arkası

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan, sürpriz bir kararla kadro dışı bırakılırken yönetim ve teknik heyet tarafından ortak alınan bu kararın fitilini ateşleyen gelişme ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması deprem etkisi yarattı...
Sarı-Lacivertliler'de transfer olduğu günden bu yana bekleneni veremeyen kaptan Mesut Özil, saha içindeki yetersiz performansına ek olarak saha dışında da disiplinsiz tavırlar sergileyince yönetimin sabrının taştığı ve yıldız oyuncu ile ilgili kadro dışı kararı alındığı öğrenildi.
Mesut'un kadro dışı kalması ile ilgili fitili ateşleyen gelişmenin ise Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve ilk yarının bitiminde oyundan alınan yıldız futbolcunun, bu kararı beğenmediği ve teknik direktör İsmail Kartal'a tepki göstermesinin olduğu ortaya çıktı.