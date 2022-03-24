SON DAKİKA! Fenerbahçe'de şok karar! Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı kaldı! İşte kararın perde arkası

İsmail Kartal'ın saha içinde formundan memnun olmadığı Mesut ile ilgili yönetime verdiği raporda bu olaydan bahsettiği, Sarı-Lacivertli yöneticilerin de bir türlü bekleneni veremeyen Mesut ile ilgili kadro dışı kararı aldığı belirtildi.

Başkan Ali Koç'un daha önce kameralar karşısında da net bir şekilde, "Ticari işlerini bırakıp futboluna odaklanmalı" diye uyardığı Mesut'un futboldan çok yatırımları ile meşgul olması ve servetinin Avrupa medyasında da gündem olmasının yönetimde büyük rahatsızlık yarattığı ve bu durumun da Mesut ile ilgili alınan kararda etkili olduğu belirtiliyor.