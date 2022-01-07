Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven NBA'de ribaunt canavarına dönüşerek fırtınalar estirdi!

NBA takımı Miami Heat'te forma giyen ilk Türk basketbolcu olan Ömer Faruk Yurtseven, sergilediği performansla bizleri gururlandırdı. Takımdaki yerini sağlamlaştıran 23 yaşındaki genç yıldız, önceki gece Miami Heat'in Portland Trail Blazers'ı 115-109 mağlup ettiği maça ilk 5 çıktı. Heat'e büyük katkı sağladı. 32 dakika parkede kalıp 14 sayı, 16 ribauntla doubledouble yaptı. Son 10 maçta art arda 12 ve üstünde ribaunt alan Yurtseven, efsane oyuncu Shaquille O'Neal'ın çaylak yılında 9 maç üst üste yaptığı seriyi geçti. NBA rekorunun sahibi Blake Griffin'e gözdağı verdi. Fenerbahçe'den risk alarak ayrılan Yurtseven, NBA Yaz Ligi'nde iyi bir performans sergileyerek iki yıllık sözleşme kapmıştı.