Beşiktaş transfer atağına kalkıyor! İspanyol basınından Castellanos iddiası

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde yer alan forvet oyuncusu belli oldu. AS gazetesinde yer alan habere göre Siyah- Beyazlılar ABD MLS ekiplerinden New York City'de forma giyen Valentin Castellanos için teklif yaptı. Haberde, New York'un ilk yapılan teklifi reddettiği ancak pazarlıkların sürdüğünü belirtildi. Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki Arjantinli yıldızın mevcut piyasa değeri 7 milyon Euro. Bu sezon 36 maçta 23 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Castellanos'un ismi birçok önemli Avrupa kulübü ile de anılıyor.