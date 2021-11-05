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    Beşiktaş’ta demir kabus!

    Beşiktaş, Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçtiği maçta son dakikada gelen golle 3-3'lük beraberliğe razı oldu, ardından kabus yaşadı.

    Beşiktaş’ta demir kabus!

    Beşiktaş, Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçtiği maçta son dakikada gelen golle 3-3'lük beraberliğe razı oldu, ardından kabus yaşadı.

    Bu mücadelenin ardından çıktığı 5'i lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 8 maçta sadece Sivasspor ve Galatasaray'ı yenebilen Beşiktaş, toplamda 6 yenilgi aldı.

    DERBİNİN HAKEMİ ÖZDAMAR
    Süper     Lig'de 12. haftadaki Beşiktaş- Trabzonspor maçında Erkan Özdamaryönetecek. F.Bahçe-Kayseri maçının hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.

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    Haberler Spor Beşiktaş’ta demir kabus!
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