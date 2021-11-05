Beşiktaş, Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçtiği maçta son dakikada gelen golle 3-3'lük beraberliğe razı oldu, ardından kabus yaşadı.
Bu mücadelenin ardından çıktığı 5'i lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 8 maçta sadece Sivasspor ve Galatasaray'ı yenebilen Beşiktaş, toplamda 6 yenilgi aldı.
DERBİNİN HAKEMİ ÖZDAMAR
Süper Lig'de 12. haftadaki Beşiktaş- Trabzonspor maçında Erkan Özdamaryönetecek. F.Bahçe-Kayseri maçının hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.
- Spor
- 05.11.2021 Gazete
Beşiktaş’ta demir kabus!
Beşiktaş, Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçtiği maçta son dakikada gelen golle 3-3'lük beraberliğe razı oldu, ardından kabus yaşadı.
Beşiktaş, Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçtiği maçta son dakikada gelen golle 3-3'lük beraberliğe razı oldu, ardından kabus yaşadı.