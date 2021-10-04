Sivasspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 1 maç ceza alması bekleniyor.
Siyah- Beyazlı Yönetim, Sergen hocanın daha fazla ceza alması için yapılan algı çalışmalarına asla izin vermeyeceklerini hemen hemen her fırsatta dile getiriyor.
- Spor
- 04.10.2021 Gazete
Beşiktaş yönetiminden Sergen Yalçın'a koruma!
Beşiktaş, Sergen Yalçın aleyhine yapılan açıklamalar için takipte...
Sivasspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 1 maç ceza alması bekleniyor.