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    Beşiktaş yönetiminden Sergen Yalçın'a koruma!

    Beşiktaş, Sergen Yalçın aleyhine yapılan açıklamalar için takipte...

    Kasım’da emeklilik
    Haberler Spor Beşiktaş yönetiminden Sergen Yalçın'a koruma!
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