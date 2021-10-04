Beşiktaş yönetiminden Sergen Yalçın'a koruma!

Sivasspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 1 maç ceza alması bekleniyor.



Siyah- Beyazlı Yönetim, Sergen hocanın daha fazla ceza alması için yapılan algı çalışmalarına asla izin vermeyeceklerini hemen hemen her fırsatta dile getiriyor.

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