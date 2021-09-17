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    Sergen Yalçın takımına inanıyor! Böyle oynarsak gruptan çıkarız

    Dortmund maçı sonrası soyunma odasında futbolcularını tek tek kutlayan Sergen Yalçın, "Eğer böyle oynamaya devam edersek bu gruptan çıkarız" dedi. Sergen Yalçın, Ajax deplasmanından alınacak puan ve puanların hayati önem taşıdığını düşünüyor.

    Gruptan çıkarız
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    Devler Ligi macerasına Borussia Dortmund yenilgisiyle başlayan Beşiktaş geleceğe umutla bakıyor.

    Tekinik direktör Sergen Yalçın'ın 2-1'lik yenilgiye rağmen karşılaşma sonrası futbolcularını soyunma odasına tek tek kutladığı öğrenildi. Tecrübelli hoca, takımına kısa bir konuşma da yaptı.

    MÜCADELENİZLE GURUR DUYUN


    Yalçın'ın futbolcularına, "Kimse başını öne eğmesin. Mücadelenizle gurur duyabilirsiniz. Daha hiçbir şey kaybetmedik. Böyle oynamaya devam edersek biz bu gruptan çıkarız" dediği belirlendi.

    FUTBOLCULAR YALÇIN'I ALKIŞLADI
    Bu sözler futbolcular tarafından alkışlarla karşılanırken soyunma odasında çok güzel bir hava oluştu. Beşiktaş artık gözünü Antalyaspor maçına çevirdi.

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    Haberler Spor Sergen Yalçın takımına inanıyor! Böyle oynarsak gruptan çıkarız
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