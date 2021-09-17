Sergen Yalçın takımına inanıyor! Böyle oynarsak gruptan çıkarız

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Devler Ligi macerasına Borussia Dortmund yenilgisiyle başlayan Beşiktaş geleceğe umutla bakıyor.

Tekinik direktör Sergen Yalçın'ın 2-1'lik yenilgiye rağmen karşılaşma sonrası futbolcularını soyunma odasına tek tek kutladığı öğrenildi. Tecrübelli hoca, takımına kısa bir konuşma da yaptı.

MÜCADELENİZLE GURUR DUYUN



Yalçın'ın futbolcularına, "Kimse başını öne eğmesin. Mücadelenizle gurur duyabilirsiniz. Daha hiçbir şey kaybetmedik. Böyle oynamaya devam edersek biz bu gruptan çıkarız" dediği belirlendi.

FUTBOLCULAR YALÇIN'I ALKIŞLADI

Bu sözler futbolcular tarafından alkışlarla karşılanırken soyunma odasında çok güzel bir hava oluştu. Beşiktaş artık gözünü Antalyaspor maçına çevirdi.