Galatasaray'da, Oğulcan Çağlayan lisansına kavuştu

Galatasaray, Çaykur Rizespor'a yapılan 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL ödeme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne başvuru yaparak Oğulcan Çağlayan'ın lisansının çıkarılmasını talep etti. Başvurunun ardından Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı.

Lisansının çıkarılmasının ardından açıklama yapan Oğulcan Çağlayan "Formama tekrar kavuşmamda büyük çaba sarf eden değerli başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, sevgili hocam Fatih Terim'e ve desteğini benden esirgemeyen büyük G.Saray taraftarına minnetimi sunarım." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY AİHM'E GİDECEK Mİ?

Galatasaray Başkan Yardıncısı Rezan Epözdemir, Oğulcan için AİHM'e başvuracaklarını açıklamıştı. Böyle bir adımın gelip gelmeyeceği merak konusu.