Trabzon’da hedef Azarovi

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-Mavililer'in, 2002 doğumlu Gürcü solbek Irakli Azarovi için kulübü Dinamo Batumi ile resmi görüşmelere başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bu oyuncuyu çok istediği ifade edildi. Tecrübeli teknik adamım Gürcü oyuncu için yönetime, "İnanılmaz bir potansiyeli var. Kadromuza katabilirsek büyük iş başarırız" ifadelerini kullandığı bildirildi. Gürcistan Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Irakli Azarovi, sol bek dışında orta sahanın solunda da oynayabiliyor.