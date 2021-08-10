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    Geleceğin büyük yıldızı! Transfer şova başlayan Fenerbahçe, DanimarkaJonas Wind için atağa kalktı!

    Burak Kapacak ve Kim Min Jae’yi kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler golcü transferi için düğmeye bastı. Yönetim, scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Jonas Wind'e kancayı attı. Pazarlıklar hemen başladı.

    Fener’e süper Viking

    Kanat bölgesini Burak Kabacak, savunmayı ise Kim Min Jae ile takviye eden Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor.

    Forvet hamlesi için girişimlere hız veren Sarı-Lacivertliler, Danimarka ekibi Kopenhag'ın formasını giyen 22 yaşındaki Jonas Wind'e kancayı attı.

    MENAJERİYLE TEMAS SAĞLANDI


        Scout ekibinin uzun bir süredir izlediği genç yıldızın kulübüyle görüşmelere başlandığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Jonas Wind'in menajeriyle de temas sağlamış durumda.

        BİRÇOK KULÜP ONUN PEŞİNDE
        Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldızla birçok kulüp yakından ilgileniyor.

        Yönetim bir yandan da Wind'e kaynak yaratmak için uğraşıyor.

            OYUNCU SATIŞI YAPILACAK


            4-5 futbolcusu için resmi teklif alan Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde görüşmeleri sonlandırıp önemli bir gelir elde etmek istiyor. Yönetim böylece transferde elini güçlendirecek.
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            Haberler Spor Geleceğin büyük yıldızı! Transfer şova başlayan Fenerbahçe, Danimarkalı Jonas Wind için atağa kalktı!
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