Kanat bölgesini Burak Kabacak, savunmayı ise Kim Min Jae ile takviye eden Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor.
MENAJERİYLE TEMAS SAĞLANDI
Kanat bölgesini Burak Kabacak, savunmayı ise Kim Min Jae ile takviye eden Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor.
MENAJERİYLE TEMAS SAĞLANDI
Scout ekibinin uzun bir süredir izlediği genç yıldızın kulübüyle görüşmelere başlandığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Jonas Wind'in menajeriyle de temas sağlamış durumda.
BİRÇOK KULÜP ONUN PEŞİNDE
Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldızla birçok kulüp yakından ilgileniyor.
Yönetim bir yandan da Wind'e kaynak yaratmak için uğraşıyor.
OYUNCU SATIŞI YAPILACAK
4-5 futbolcusu için resmi teklif alan Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde görüşmeleri sonlandırıp önemli bir gelir elde etmek istiyor. Yönetim böylece transferde elini güçlendirecek.