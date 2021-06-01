Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Antalya’da 4 veda (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Yeni sezon öncesinde kadro planlamasını sürdüren Antalyaspor 4 yıldızıyla yollarını ayırdı. Kırmızı-Beyazlılar'da Podolski, Ersan Adem Gülüm, ve Drole'a veda edildi.

    Antalya’da 4 veda

    Yeni sezon öncesinde kadro planlamasını sürdüren Antalyaspor 4 yıldızıyla yollarını ayırdı. Kırmızı-Beyazlılar'da Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole'a veda edildi.

    VETRİH İLE YOLA DEVAM
    Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, iç transferde Amedej Vetrih ile yeniden anlaştı. 30 yaşındaki yıldızla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına yeniden anlaşmaya vardığı duyuruldu.

    CEZAYİR GÖNDERİLDİ
    3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, teknik direktör İbrahim Cezayir ile yollarını ayırdı. 1 yıl daha sözleşmesi olan Cezayir'in yerine teknik direktörlük için Ender Alkan ile anlaşılması bekleniyor.

        MİHA CAKTAS KARTAL'IN KARARINI BEKLİYOR!
        Beşiktaş Yönetimi son olarak Hajduk Split takımında oynayan Miha Caktas ile görüştü. Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 maçta 9 gol attı 3 asist yaptı. 10 numara pozisyonunda görev yapan Hırvat oyuncu için son kararı Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi. Yalçın'ın çarşamba günü yönetim ile bir araya geleceği ve durumun netleşeceği belirtildi. Caktas'ı Kasımpaşa, Karagümrük ve Antalyaspor da istiyor.

        EUR0 2020'Yi BEKLEYECEK
        İsmi Beşiktaş ve Galatasaray başta olmak transferde üzere birçok takımla anılan Kenan Karaman kararını verdi. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun Euro 2020 sonuna kadar hiçbir takımla anlaşmama kararı aldığı öğrenildi.

        SASSUOLO'DAN KAAN AYHAN KARARI
        Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan Kaan Ayhan konusunda Sassuolo kulübü kararı verdi. İtalyanlar, takımdan ayrılmak isteyen milli futbolcuyu satmayı düşünüyor. Şu ana kiralama önerisini kapalılar.

            SEÇİME ENGEL KALMADI
            Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada spor kulüplerinin genel kurullarının 1 Haziran'dan (bugün) itibaren düzenlenebileceğini duyurdu. Böylece Galatasaray'da Olağan Genel Kurul'un 19 Haziran'da gerçekleşmesinin önünde hiçbir engel kalmadı.

            SERGİO KUN AGUERO RESMEN BARCELONA'DA
            Barcelona            , Manchester City ile sözleşmesi biten Sergio Agüero'yu kadrosuna kattı. 32 yaşındaki golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve 100 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu belirtildi. Agüero, 2011'de 40 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Manchester City'ye geçiş yapmıştı.

            PHOENİX SUNS LAKERS'I YENEREK SERİYİ EŞİTLEDİ
            NBA play-off'larında Phoenix Suns, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 100-92 yenerek seride 2-2 eşitliği sağladı. Suns'ta Chris Paul 18 sayı, 9 asist, Devin Booker 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Jae Crowder 17 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle pay sahibi oldular.... Lakers'ta LeBron James 25 sayı, 12 ribaunt, 6 asist üretmesine rağmen yenilgiyi önleyemedi.

                GİDİYORUM ÇÜNKÜ BANA GÜVEN VEREMEDİLER!
                Real Madrid ile yollarını ayıran teknik direktör Zinedine Zidane, kendisine yeterli destek verilmediği gerekçesiyle kulüp yönetimini topa tuttu. Fransız hoca, "Gidiyorum çünkü kulüp ihtiyacım olan güveni bana vermedi. Orta ve uzun vadede yapılacaklar için bana güvenini göstermedi." şeklinde konuştu.

                BRAVO İLK KEZ SÖZÜNÜ TUTTUN!
                Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 20 Mayıs'taki basın toplantısında 1 Haziran'da yeni sezon planlamasını açıklayacağını söylemişti. Dün yapılan açıklamada bugün 15.30'da basın toplantısı yapılacağı duyuruldu. Taraftarlar mesajın altına, "Bravo başkan ilk kez sözünü tuttun! Başkanım acele etme! 1.5 ay var ligin başlamasına" yorumlarını yazıp tepkilerini dile getirdi.

                SEÇİM ÖNCESİ KOÇ'A İLK RAKİP YEŞİLYURT
                12-13 Haziran'da düzenlenecek genel kurul öncesi Başkan Ali Koç'un ardından ikinci aday belli oldu. Eyüp Yeşilyurt seçimde aday olduğunu açıkladı.
                    İşte kademeli normalleşmenin detayları
                    Haberler Spor Antalya’da 4 veda (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)