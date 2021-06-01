Antalya’da 4 veda (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

MİHA CAKTAS KARTAL'IN KARARINI BEKLİYOR!

Beşiktaş Yönetimi son olarak Hajduk Split takımında oynayan Miha Caktas ile görüştü. Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 maçta 9 gol attı 3 asist yaptı. 10 numara pozisyonunda görev yapan Hırvat oyuncu için son kararı Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi. Yalçın'ın çarşamba günü yönetim ile bir araya geleceği ve durumun netleşeceği belirtildi. Caktas'ı Kasımpaşa, Karagümrük ve Antalyaspor da istiyor.