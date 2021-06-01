Antalya’da 4 veda (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Yeni sezon öncesinde kadro planlamasını sürdüren Antalyaspor 4 yıldızıyla yollarını ayırdı. Kırmızı-Beyazlılar'da Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole'a veda edildi.
VETRİH İLE YOLA DEVAM
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, iç transferde Amedej Vetrih ile yeniden anlaştı. 30 yaşındaki yıldızla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına yeniden anlaşmaya vardığı duyuruldu.
CEZAYİR GÖNDERİLDİ
3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, teknik direktör İbrahim Cezayir ile yollarını ayırdı. 1 yıl daha sözleşmesi olan Cezayir'in yerine teknik direktörlük için Ender Alkan ile anlaşılması bekleniyor.