Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sezonun tamamlanmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Fatih Terim'i topa tutan Cengiz, "Kendisini onursal başkan sanıyor. Herkese ayar veriyor" dedi. Geceyi hastanede geçirdiğini belirten Cengiz "Bütün gece bana B-C vitamini yükleyip buraya öyle gönderdiler. Beynimde bilmem kaç tane bir şeyler varmış. Bunu kendimi acındırmak için söylemiyorum" diye konuştu. Birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan Mustafa Cengiz'in sözleri G.Saray camiasında uzun süre konuşulacak...
GALATASARAY'IN TEST SEÇİMİ!
İşte Cengiz'in açıklamaları: Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olamadık. Biz ikinci defa kendi rekorumuzu egale ettik. Averajla şampiyonluğu kaybettik, komedi gibi ama kaybettik. Bu seçim Galatasaray'ın test seçimi olacak. Galatasaray vefalı mı, Galatasaray fedakar mı? Bunlar test edilecek."
ADAYLAR CEPLERİNİ HAZIRLASINLAR
Seçime girmeyeceğimi söyledim. Başkan adayları ceplerini hazırlasınlar. Her ay 300 sırf harcamamız var yönetimden. Belgesiz. Kulübe şahsi kefaletlerimiz var. Benim 786 milyon TL, Abdürrahim Albayrak'ın 456 milyon TL, Yusuf Günay'ın 330 milyon TL. Toplam 1 milyar 572 milyon TL. Futbolcuların sadece nisan ayı ödemeleri kaldı. Onu da yapacağız.
SADECE BANA AYAR VERMİYOR!
Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor, biz sadece tedarikçiyiz. Sevgili Fatih Terim'e 'Bodrum'a, Amerika'ya giderken bize ödetiyor.' diye bir şey demedim. Kendisine yanlış aktarmışlar. Beni arayıp sormadı. Kendini onursal başkan sanıyor. Sadece bana değil başkan adaylarına da ayar veriyor. Paranız varsa gelin diyor. Onlar da Terim ile devam edeceğiz diye açıklama yapıyor.
BİZ DÜŞMANSAK İSTİFA ETSEYDİN!
Fatih Terim hocamız, konuşurken beni buz gibi etti. Yemin ederim, Yusuf yerinden fırladı. Benim gözlerim faltaşı gibi açıldı. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar dedi! Sonra doğrudan beni hedef aldı. Anlamamak için aptal olmak lazım. Biz düşmansak, nasıl siz bizle birlikte teknik direktörlük yapacaksın? Terim o anda istifa etmeliydi. Ona o yakışırdı.
SONUNDA DÜŞMANINI DUMAN ETTİN
6 gündür hastanedeydim. Var olasın sevgili hocam! Düşmanlarını duman ettin. Seni yürekten tebrik ediyorum. Bunu başardın. Konuştukların netice veriyor. Eserinle övünebilirsin. Kemoterapiye tekrar başladım. Bir kere geçmiş olsuna gelmedin. Oğlumu aradın, onun için oynayacağız dedin. 8 kere yenildik. Benim için oynamasın dedik. Bir kere geleydin!