Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sezonun tamamlanmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Fatih Terim'i topa tutan Cengiz, "Kendisini onursal başkan sanıyor. Herkese ayar veriyor" dedi. Geceyi hastanede geçirdiğini belirten Cengiz "Bütün gece bana B-C vitamini yükleyip buraya öyle gönderdiler. Beynimde bilmem kaç tane bir şeyler varmış. Bunu kendimi acındırmak için söylemiyorum" diye konuştu. Birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan Mustafa Cengiz'in sözleri G.Saray camiasında uzun süre konuşulacak...



Cengiz'in açıklamaları: Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olamadık. Biz ikinci defa kendi rekorumuzu egale ettik. Averajla şampiyonluğu kaybettik, komedi gibi ama kaybettik. Bu seçim Galatasaray'ın test seçimi olacak. Galatasaray vefalı mı, Galatasaray fedakar mı? Bunlar test edilecek."