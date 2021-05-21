Birinci seçimi almama neden, tepki seçimindendir. Geçmiş başkana tepki vardı. Belki kuruldakilerin yarısı beni tanımıyordu, diğer yarısı bilir. Ben o tepki oylarıyla seçimi kazandım ve söz verdim. Şampiyon da olsak seçime gideceğim dedim.

GALATASARAY KENDİNİ TEST EDECEK

Bu seçim Galatasaray'ın test seçimi olacak. Galatasaray vefalı mı, Galatasaray fedakar mı? Bunlar test edilecek.

BEN KİMSEDEN OY İSTEMEDİM

Ben kimseye oy atın demem. Bana oy atın da demedim hiç. Bana destek olun da demedim. Sadece, parasal destek istedim. En büyük destek, Abdurrahim Albayrak'tan geldi.