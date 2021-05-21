Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenliyor. Cengiz yaptığı açıklamada, "Galatasaray bu seçimde kendi kendini test edecek." dedi.
Saat 14:30'da başlayan basın toplantısı öncesinde Mustafa Cengiz'in geceyi Maslak'ta bir hastanede geçirdiği ortaya çıktı.
Cengiz'in açıklamalarından satır başları;
Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olamadık. Biz ikinci defa kendi rekorumuzu egale ettik. Averajla şampiyonluğu kaybettik, komedi gibi ama kaybettik.
Birinci seçimi almama neden, tepki seçimindendir. Geçmiş başkana tepki vardı. Belki kuruldakilerin yarısı beni tanımıyordu, diğer yarısı bilir. Ben o tepki oylarıyla seçimi kazandım ve söz verdim. Şampiyon da olsak seçime gideceğim dedim.
GALATASARAY KENDİNİ TEST EDECEK
Bu seçim Galatasaray'ın test seçimi olacak. Galatasaray vefalı mı, Galatasaray fedakar mı? Bunlar test edilecek.
BEN KİMSEDEN OY İSTEMEDİM
Ben kimseye oy atın demem. Bana oy atın da demedim hiç. Bana destek olun da demedim. Sadece, parasal destek istedim. En büyük destek, Abdurrahim Albayrak'tan geldi.
FATİH TERİM'E YANLIŞ AKTARMIŞLAR
Sevgili Fatih Terim'e 'Bodrum'a, Amerika'ya giderken bize ödetiyor.' diye bir şey demedim. Kendisine yanlış aktarmışlar. Kendisi de beni arayıp, bunu sormadı.
FUTBOLCULARA BORCUMUZ YOK
Futbolculara borcumuz yok, onu da söyleyeyim.
İki futbolcumuz problemliydi. Birini ihraç ettik, yönetime hakaret ettiği için. Kötü oynadığı için ihraç etmedik. Taraftara kalsa bir an evvel gönderin diyorlardı. Aynı taraftarların bir bölümü 'Niye gönderdiniz?' dedi.