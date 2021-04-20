Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.04.2021 17:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2021 17:45
    ABONE OL

    Sivasspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM İZLE | Beşiktaş maçı CANLI TAKİP

    'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmada Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Hakem yönetiminde Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Sivasspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte maça dair merak edilen tüm detaylar...

    Sivasspor - Beşiktaş | CANLI

    Beşiktaş, 'in 36. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor.

    karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Beşiktaş 71 puanla en yakın rakibi 'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Sarı- lacivertlilerin 'bay' geçeceği haftada puan farkını 5'e yükseltmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, 'ın da 6 puan önünde yer alıyor.

    SİVASSPOR: ALİ VURAL, A.OĞUZ, CANER, CAMARA, UĞUR, COFIE, FAJR, ROBIN, ERDOĞAN, GRADEL, YATABARE

    BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, , LARIN, ABOUBAKAR


    SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET
    Sivasspor ikinci devrenin en formda ekiplerinden biri.'ın öğrencileri ligde tam 12 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Sivasspor bu periyotta 7 galibiyet 5 beraberlik aldı ve 50 puanla 8'inciliğe kadar yükseldi; 25 gol atıp 12 gol yedi. Son beş maçta sadece 2 galibiyet alan Beşiktaş'ta teknik direktör da kaybetme haklarının en az seviyeye geldiğini düşünüyor. Sergen Yalçın, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek kazanmaları gereken oyunu futbolcuların mutlaka sahaya yansıtmalarını istiyor.

    KARTAL 14-10 ÖNDE
    Beşiktaş ile Sivasspor ligde 30. kez karşılaşacak. Geride kalan 29 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında evindeki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti.

    GOLSÜZ BİTEN MAÇ YOK
    Taraflar arasındaki 29 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda her iki takım da altışar kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı. İki takım arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 2 mücadele de berabere sonuçlandı.

    Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı olan , , , , ve Dorukhan, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Sivasspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM İZLE | Beşiktaş maçı CANLI TAKİP