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    • 17.04.2021 13:30
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    -Erzurumspor canlı anlatım izle

    Yukatel 'in 35. haftasında düşme mücadelesi verdiği rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    CANLI | Denizlispor-BB Erzurumspor

    'de son sırada yer alan Yukatel , 35. hafta mücadelesinde, sıralamada kendisinin bir üstünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 13.30'da başladı.

    İLK 11'LER
    YUKATEL DENİZLİSPOR:     Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Özer, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega.

    BB ERZURUMSPOR: Göktuğ, Murat, Adolphe, Hasan, Leo, Omolo, Petrus, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes

    Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Haftaya 26 puanla 21. ve son sırada giren yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Recep Niyaz, Ayman Ben Muhammed, Radoslaw Murawski ve Hüseyin Altıntaş hafta içinde hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürdü.

    Yukatel Denizlispor'un 2 puan önünde ve maç fazlasıyla 20. durumda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise galip gelemediği son 9 karşılaşmada 3 puan alabildi.

    Ligin ilk yarısında Yukatel Denizlispor, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

    DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Denizlispor - maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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